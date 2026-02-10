台東縣府攜手立委陳瑩、莊瑞雄 率先發放縣有耕地放領權狀

台東縣長饒慶鈴（右4）今天將縣有非公用耕地土地權狀交付給農友，立委莊瑞雄（右3）及陳瑩（左4）是幕後推手。（記者黃明堂攝）

農曆新年將至，台東農民迎來最珍貴的新年大禮！台東縣長饒慶鈴今（10）日主持「縣有耕地領狀—圓夢時刻」活動，親手將土地權狀交付給農友，宣告台東縣成為中央重啟放領政策後，全國首個完成縣有非公用耕地放領並正式發出權狀的縣市，象徵「耕者有其田」的土地正義在台東正式落實。

這份承載數十年期盼的權狀，由地主陳先生代表領取。其父親自民國53年起便在台東市新園段土地務農，歷經三代揮汗耕耘，如今終於從承租戶翻身成為土地主人。饒慶鈴感性表示，農民一生守護土地養活世代家人，心中最掛念的就是「擁有一塊地」的安穩感。為此，縣府團隊以最高行政效率快馬加鞭，與中央部會緊密對接，自內政部1月14日審議通過、行政院2月3日核准後，縣府僅用數日便完成公告與通知，成就這樁美事。

此次政策重啟背後，立法委員莊瑞雄與陳瑩多次於立法院質詢及提案，並直接向賴清德總統反映農民困境，獲得總統高度支持並交辦行政院訂定時程。陳瑩指出，公地放領停辦逾17年，許多農民世代耕作卻無法取得所有權，此次台東領先全台發放權狀，是政府兌現承諾、還給農民遲來的公道。

針對後續執行，莊瑞雄特別建議行政單位應「導入科技」，利用無人機拍攝與航照圖比對，解決地形與高度認定的爭議，加速審查作業。他期許台東的成功經驗能作為全國示範指標，未來推廣至屏東、高雄、嘉義等農業縣市，造福更多農友。

地政處說明，首波符合放領資格的縣有土地共有5筆，總面積約2.82公頃，分布於台東市、關山鎮及卑南鄉。縣府未來將持續協助其餘符合資格的農民完成申請程序，並促請國產署加速國有地的清查進度，確保讓真正務農的鄉親都能早日取得產權保障，讓土地正義在台東遍地開花。

