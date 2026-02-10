新北民政局單身聯誼活動 首波4場次2/25上午9點開放報名

今年「新北漫旅 友好相遇」系列活動規劃11場次，首波1至4場活動將於2月25日上午9點開放報名。（新北市民政局提供）

新北市府民政局自2013年起辦理單身聯誼活動，民政局長林耀長說，今年「新北漫旅 友好相遇」系列活動規劃11場次，首波1至4場活動將於2月25日上午9點開放報名，活動採抽籤遴選，一日遊場次正取名額男女60人、半日遊場次正取名額男女50人，其餘列備取名單；去年活動配對率高達6成，參加者有機會獲得小禮品，也適用「戀愛加值計劃」，只要參加同場次單身聯誼（含過去場次）並步入婚姻，將有機會參加新北聯合婚禮。

林耀長表示，新北市單身聯誼活動去年成功配對91對，配對率逾61.7%，今年規劃辦理11場次活動，設計互動主題包括「戲玩工藝」、「低空探索」、「鐵馬秘境」、「美拍攝影變裝趴」及「品香手沖咖啡」等，希望讓參加者在放鬆的狀態下拉近與彼此的距離。

​民政局補充，今年活動採抽籤遴選，將於報名截止後進行審查與抽籤，錄取原則以設籍、就業、就學於新北市者，且未參加新北去年單身聯誼活動者優先；每位參加者一年內僅能錄取一次，盼更多人都有機會認識新朋友，報名參加者有機會獲得愛情御守、造型鑰匙圈、杯墊等精美禮品。

民政局指出，為鼓勵參加者活動後緣分延續，提供月月揪伴出遊抽籤，新北也有戀愛加值計畫，參加同場次單身聯誼（含過去場次）並步入婚姻的新人，將有機會參加新北聯合婚禮，詳細報名資訊可上民政局官網查詢。

