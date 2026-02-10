新北三重國道客運站、力行市場周邊 因應春節將設限期臨時停車區

為因應連假期間轉乘停車需求增加、避免違規停車，交通局於客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場（見圖）規劃機車臨時停放區。（新北市交通局提供）

農曆春節9天連假在即，新北市交通局停車營運科長王昶閔說，為服務轉乘國道客運、採買年貨民眾的交通需求，交通局在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場，及三張公園人行道規劃了約200格機車臨時停放區，自2月13日下午5點起至2月22日晚上12點開放使用；另配合力行路年貨大街於2月12日至2月16日每天上午7點至下午1點實施交通管制，力行路口部分路邊汽車停車格也暫時調為黃線臨停區，方便民眾與商家裝卸貨物臨時停車。

交通局補充，將機車停放在臨時停車區的車主，要在年假結束前配合駛離，以避免遭拖吊。

請繼續往下閱讀...

王昶閔表示，三重區重陽路國道客運站為重要交通節點，為因應連假期間轉乘停車需求增加、避免違規停車，交通局於客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道，規劃約200格機車臨時停放區。

針對三重區力行市場採買年貨人潮，王昶閔說，年貨大街於2月12日至2月16日每天上午7點至下午1點交管，為方便商家、民眾臨停裝卸貨物，交通局在重陽路3段靠近力行路1段路口暫時取消部分路邊汽車格，改繪黃線作為臨時停車區，盼避免因購物車流造成的併排違停。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法