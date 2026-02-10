為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北三重國道客運站、力行市場周邊 因應春節將設限期臨時停車區

    2026/02/10 13:35 記者黃子暘／新北報導
    為因應連假期間轉乘停車需求增加、避免違規停車，交通局於客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場（見圖）規劃機車臨時停放區。（新北市交通局提供）

    為因應連假期間轉乘停車需求增加、避免違規停車，交通局於客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場（見圖）規劃機車臨時停放區。（新北市交通局提供）

    農曆春節9天連假在即，新北市交通局停車營運科長王昶閔說，為服務轉乘國道客運、採買年貨民眾的交通需求，交通局在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場，及三張公園人行道規劃了約200格機車臨時停放區，自2月13日下午5點起至2月22日晚上12點開放使用；另配合力行路年貨大街於2月12日至2月16日每天上午7點至下午1點實施交通管制，力行路口部分路邊汽車停車格也暫時調為黃線臨停區，方便民眾與商家裝卸貨物臨時停車。

    交通局補充，將機車停放在臨時停車區的車主，要在年假結束前配合駛離，以避免遭拖吊。

    王昶閔表示，三重區重陽路國道客運站為重要交通節點，為因應連假期間轉乘停車需求增加、避免違規停車，交通局於客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道，規劃約200格機車臨時停放區。

    針對三重區力行市場採買年貨人潮，王昶閔說，年貨大街於2月12日至2月16日每天上午7點至下午1點交管，為方便商家、民眾臨停裝卸貨物，交通局在重陽路3段靠近力行路1段路口暫時取消部分路邊汽車格，改繪黃線作為臨時停車區，盼避免因購物車流造成的併排違停。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播