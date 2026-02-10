台南大坑168休區掛牌力推竹林漫遊 賞花、看日出、吃美食

大坑休閒農場前的公車站，是知名的九重葛網美打卡景點。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府攜手各界推動的大坑168休閒農業區，中央審查通過，上月底公告劃設，今天掛牌，主打竹林漫遊，尤其目前沿路九重葛盛開，邀請大家農曆年假來走春，賞花、看日出、吃美食，感受當地產業、生態、人文的魅力。

該休區以南168線為軸線，橫跨新化與左鎮，串聯沿途知名景點，推廣麻竹筍、葛鬱金、破布子等物產，並主打「挑飯擔」的在地文化體驗，結合生態旅遊、食農教育與特色美食等，申請面積約600公頃。

今天在大坑里活動中心舉辦掛牌儀式，歡慶推動有成，獲得農業部公告劃定，各界也陸續致賀，新化區長李義隆、民進黨議員余柷青都專程到場，獻上祝福。

市府農業局長李芳林說，目前全台南已有7個休區中央公告劃定，未來會因地制宜，持續推動特色旅遊，協助發展觀光，全力行銷特色物産。

李芳林表示，168休區沿途知名景點包含新化虎頭埤、林家園藝、中興大學林場、大坑休閒農場、綠谷西拉雅，以及王家燻羊肉等，連接左鎮的李家古厝、岡林教會，可就近順遊二寮，賞日出、看雲海。

李芳林提到，在新化鬧區，民眾也可順遊大目降園區，走訪老街、街役場、武德殿、日式宿舍等，體驗歷史建築之美。

大坑168休閒農業區推展協會總幹事蔡佳儒指出，轄內擁有豐富自然生態，竹林面積就超過300公頃，也被稱為「筍之鄉」，各式在地料理都很有特色。

蔡佳儒強調，特產除了麻竹筍之外，破布子與葛鬱金等也遠近馳名，休區結合「食、住、遊、賞、購」等元素，串聯在地業者提供完整的鄉村慢活體驗；大坑里活動中心未來將是農業小旅行的重要據點。

大坑168休閒農業區沿途栽種的九重葛，盛開時相當漂亮。（記者吳俊鋒攝）

大坑168休閒農業區也有美麗的綠色隧道。（記者吳俊鋒攝）

林家園藝是大坑168休閒農業區重要景點之一。（記者吳俊鋒攝）

大坑168休閒農業區獲得中央公告劃定，地方各界致賀，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

