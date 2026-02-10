為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    華信航空推「開春大吉」 2/22前國內全航線票價享優惠

    2026/02/10 13:06 記者黃宜靜／台北報導
    華信航空今天（10日）宣布，即日起至2月22日止，正式啟動「開春大吉」優惠專案，此次活動包含國內全航線票價優惠、限定機加酒行程及新春購物三重好禮。（圖由華信航空提供）

    華信航空今天（10日）宣布，即日起至2月22日止，正式啟動「開春大吉」優惠專案，此次活動包含國內全航線票價優惠、限定機加酒行程及新春購物三重好禮。（圖由華信航空提供）

    春節假期將至，華信航空今天（10日）宣布，即日起至2月22日止，正式啟動「開春大吉」優惠專案，此次活動包含國內全航線票價優惠、限定機加酒行程及新春購物三重好禮，提供安全便捷的交通服務與高品質住宿體驗，並與在地特色伴手禮結合，與旅客共同開啟嶄新的一年。

    華信航空董事長陳大鈞表示，為因應春節期間龐大的交通需求，疏運期間共規劃1,220架次航班，提供超過9萬8千個機位。無論旅客是計畫返鄉團圓，或是飛往花東、離島迎春踏青，皆能透過此次專案規劃行程。

    華信航空總經理莊明哲指出，這次「開春大吉」專案針對國內熱門航線推出極具競爭力的票價，如金門航線單程1,588元起、澎湖1,158元起、馬祖1,788元起，花東航線則為1,168元起。此外，為照顧偏鄉交通，離島居民更可享有最低888元起的專屬票價優惠，減輕返鄉負擔。

    華信航空表示，針對偏好套裝行程的旅客，「華信假期」同步推出2,999元起的機加酒自由行專案。活動期間內預訂指定行程，兩人成行可現折500元。為增添年節喜氣，每位旅客額外獲贈「全家禮物卡 50 元」開運紅包乙份。

    華信航空續指，旅客憑登機證即可在指定商店享有折扣或贈品，打造「一證在手、優惠全包」的旅遊便利性。同時，華信小舖與台灣精品紅烏龍茶品牌「法爾自然」合作，凡購買指定商品即贈價值300元的「紅烏龍茶咖啡禮盒」，數量有限，送完為止。

    圖
    圖 圖 圖
