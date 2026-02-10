為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鎖定毗鄰新埔處找空污禍首 竹北獲環境部協助增設3個AI空氣盒子

    2026/02/10 13:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市獲環境部幫忙，在竹北新埔毗鄰處增設AI空氣盒子，要揪空污禍首。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市獲環境部幫忙，在竹北新埔毗鄰處增設AI空氣盒子，要揪空污禍首。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市拒絕時不時出現、卻又找不到源頭的刺鼻異味，在縣府環保局110處固定式空污監測點外，竹北市長鄭朝方爭取到環境部協助，於竹北市和新埔鎮的毗鄰處，新增設了3個「AI空氣品質感測器（空氣盒子）」。

    鄭朝方說，這3個高解析度監測設備，每5到10秒就能產出即時數據，可精確捕捉傳統設備難以掌握的「瞬間消失型」異味污染與揮發性有機物（VOCs），並有AI預警機制，可建立24小時不間斷的高精度監測資料庫，可望揪出一直藏匿於無形、造成竹北空污的污染源。

    鄭朝方說，竹北前述難聞異味從沒真正消失，只是隨著季節改變、大氣擴散條件以及季風型態的轉換，而有季節性的「隱匿」，一旦季節交替或夏季來到，臭味就很可能再度飄散。

    為此，他在1月初趁環境部長彭啟明造訪時爭取環境部幫忙，針對過去異味的陳情熱區，也就是竹北跟新埔交界處、舊城工業區周邊等，增設具機動性的高端監測設備進行重點監測。現已於前述區塊的市立幼兒園、里集會所以及公有設施設置了3個高階機動型「空氣盒子」；加上縣府環保局既有的110處固定式監測點，使得全竹北境內已經有113個空氣品質監測點。

    鄭朝方說，公所這次新增的3處設備具備高度機動性，可依異味陳情狀況滾動調整位置，鎖定熱點做精準監測，讓防護網隨需求即時補位。

    彭啟明也認為去年環境部派遣偵測車進駐竹北已產生嚇阻效果。這次支援竹北的高解析度監測設備每5到10秒就能產出即時數據，可精確捕捉傳統設備難以掌握的「瞬間消失型」異味污染與揮發性有機物（VOCs），還有AI預警機制。

    環境部長彭啟明（左）、竹北市長鄭朝方（中）詳細聽取AI空氣盒子偵測空污的優勢。（竹北市公所提供）

    環境部長彭啟明（左）、竹北市長鄭朝方（中）詳細聽取AI空氣盒子偵測空污的優勢。（竹北市公所提供）

    環境部長彭啟明（左）告訴竹北市長鄭朝方（中），新增的AI空氣盒子每5到10秒就可以產出最新的偵測數據。（竹北市公所提供）

    環境部長彭啟明（左）告訴竹北市長鄭朝方（中），新增的AI空氣盒子每5到10秒就可以產出最新的偵測數據。（竹北市公所提供）

