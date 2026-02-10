臭屁蟲真的少了 彰化雙軌防治2年滅掉近9成害蟲

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，會把果樹葉子啃蝕得只剩葉脈，嚴重影響結果率。（農業處提供）

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，為荔枝、龍眼果樹的害蟲，讓農民恨得牙癢癢。為了消滅蟲蟲大軍的危害，彰化縣生物與化學防治雙軌運作，2024年開始於深山投放荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」寄生椿象卵，達到殺卵效果；另一方面在臨八卦山脈的果園熱區、山腳路兩側展開化學噴藥，除蟲害效果明顯。

去年（2025）防治率高達97.2％，荔枝椿象族群數較前年（2024）下降87.8％。為延續成果，今年第3年持續投入資源，縣府自編200萬元農藥預算免費發給農民防治，農業處提醒農民向當地鄉鎮市公所領取，今年噴藥計畫與台中、雲林、南投4縣市同步防治，即日到3月20日，請農民務必在期限內完成施藥，

請繼續往下閱讀...

農務科長黃松欽表示，縣府在荔枝椿象產卵盛期，釋放數以萬計的「平腹小蜂」平腹小蜂會將卵產於荔枝椿象的卵內，使其無法孵化，進而從源頭阻斷椿象繁衍，再搭配化學噴藥防治，趁荔枝椿象越冬成蟲的「休眠期」、活動力最弱時，進行噴藥，噴農藥阻斷越冬成蟲。

根據統計，彰化縣龍眼種植面積約645公頃、荔枝約876公頃，主要分布在八卦山沿線鄉鎮，關鍵防治期在開花結果前，約是每年2到3月間，開花前10天就要停止施藥，避免波及蜂群採蜜。

彰化縣政府趁荔枝椿象進入「休眠期」時，發放農藥讓農友噴藥除蟲害。（農業處提供）

過去2年，彰化縣雙軌防治荔枝椿象蟲害，效果明顯，今年第3年持續投入資源，協助農友消滅蟲蟲大軍。（農業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法