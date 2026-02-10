在中捷車站跟嚕嚕米拍照上傳 可獲一盞嚕嚕米小提燈

今天台中市的小提燈是嚕嚕米（姆明）。（中捷公司提供）

今年「2026中台灣燈會」2月15日登場，小提燈則是嚕嚕米（姆明）騎鐵馬，相當搶手；中捷公司推出吸睛的「姆明一族彩繪列車」，在捷運高鐵台中站出口處也設置「姆明氣球模型」，更從明（11日）天起只要在捷運站內或「姆明一族彩繪列車」上與姆明合影，並上傳至個人社群平台，即可至指定車站兌換限量「姆明小提燈」，共1千盞，送完為止。

中台灣燈會今年以「幸福蜜馬」為主題，首度攜手國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，中捷公司響應燈會主題，特別將姆明一族的可愛身影融入捷運系統，不僅推出吸睛的「姆明一族彩繪列車」，在捷運高鐵台中站出口處也設置「姆明氣球模型」，成為熱門拍照打卡點，讓旅客一出站就能感受滿滿童話氛圍。

此外，旅客持電子票證搭乘捷運至文華高中站出站，還可領取限量姆明的明信片，並前往指定車站蒐集套色印章圖案，將捷運旅程化為一段專屬於自己的姆明回憶，深受親子族群與粉絲喜愛。

中捷公司表示，為回饋捷運迷與姆明粉絲，特別準備1千盞姆明小提燈，自2月11日起，民眾只要在捷運站內或車廂與姆明元素合影，並將照片上傳至個人Facebook、Instagram或Threads社群平台（貼文須設為公開），即可至文華高中站、文心櫻花站、水安宮站或烏日站，向站務人員出示畫面兌換小提燈，每人每次限兌換1盞，送完為止。

中捷公司更指出，民眾可事先下載「台中捷運APP」，即時查詢姆明彩繪列車時刻，精準捕捉可愛身影。

捷運高鐵台中站出口設有姆明氣球模型，拍照打卡上傳就可兌換小提燈。（中捷公司提供）

