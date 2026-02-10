為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    校園零霸凌 台南工作坊教老師快速判斷與修復衝突

    2026/02/10 12:44 記者洪瑞琴／台南報導
    南市教育局舉行校園霸凌事件調查處理實務工作坊。（南市教育局提供）

    南市教育局舉行校園霸凌事件調查處理實務工作坊。（南市教育局提供）

    校園裡的互動越來越多元、也更複雜，怎麼及時發現霸凌、妥善處理？南市教育局辦了一場「校園霸凌事件調查處理實務工作坊」，邀請教育部培訓講師、桃園新莊國小校長林來利，帶領各校學務人員和老師，從預防、受理、調查到輔導修復，全流程一次掌握。

    教育局強調，對霸凌「零容忍」，守護每位學生安全成長是大家的責任。透過這類研習，讓老師能更敏銳地察覺學生的身心狀況，及時介入，打造安全、尊重又友善的學習環境。

    教育局長鄭新輝表示，市府的「校園霸凌防制整體計畫」涵蓋行政運作、教師能力、宣導教育到安全支持四大面向。處理霸凌不只是看衝突有沒有發生，更要確認是否符合霸凌定義，並依程序正確受理與調查。

    這次工作坊針對實務操作做加強，包括管轄權限、霸凌構成要件與故意傷害區分，幫助學校第一時間做出正確判斷；還教老師用對話和修復式正義化解衝突，降低學生間長期對立。林校長也分享真實案例，讓老師現場討論、互動熱烈。

    教育局提醒，「預防勝於治療」，每年持續推動友善校園運動，落實品德和法治教育，教學生人際互動技巧、尊重他人、培養同理心。從111學年度起，也有「VGP輔導支持計畫」，提供多元方案幫助學生修復關係，避免事件重演。

    此外，教育局每學期透過校長會議和學務會議，提醒學校落實霸凌防制；在友善校園週舉辦宣導與問卷調查，學期初還發放關懷貼紙，載明通報專線與信箱，讓學生和家長隨時反映狀況，確保每位孩子都能安心學習、健康成長。

    教育部校園霸凌事件調查人員培訓，桃園新莊國小校長林來利擔任主講人。（南市教育局提供）

    教育部校園霸凌事件調查人員培訓，桃園新莊國小校長林來利擔任主講人。（南市教育局提供）

