    首頁 > 生活

    AI一鍵脫衣助長兒少性剝削 展翅參與國際連署籲下架工具

    2026/02/10 12:40 記者吳柏軒／台北報導
    台灣展翅協會邀政府及兒少代表，共同呼籲社會正視兒少性剝削數位化議題，加入國際連署，要求全面下架「一鍵脫衣」等AI工具。（記者吳柏軒攝）

    生成式AI帶來科技便利，卻延伸兒少性剝削風險，台灣展翅協會統計，網路檢舉案件中，52.12％涉及兒少性虐待及性剝削，並整理出58個平台竟提供AI生成圖片、AI換臉、一鍵脫衣等，一張生活照就可生成違法內容；展翅將相應國際逾100個組織的串連行動，呼籲各國禁止一鍵脫衣等AI違法工具。

    展翅協會秘書長陳逸玲表示，國際看到AI濫用風險，預計即日發起串聯，協會也將響應，兒少性剝削犯罪結合科技、平台與心理操控，手法更加多元隱匿，對被害人長期身心傷害難以消除；根據協會去年「Web547網路檢舉熱線」觀察報告，4692件檢舉案中，涉及兒少性虐待與性剝削內容高達2447件，占比52.12％。

    陳逸玲說，也整理共58個下載平台、論壇、網站等，結合AI換臉、「一鍵脫衣」及圖片生成工具，只要上傳照片就可取得高度逼真的性影像，也與博弈網站互相導流；另，在「Web885網路諮詢熱線」觀察報告，全年179案有72.6％是性私密影像；她認為，生成式AI濫用成了兒少性剝削的新型犯罪工具，將透過國際連署要求政府、業者下架。

    3名學生也分享，過去影像是證據，現在影像可以製造，兒少又該如何證明一件「沒有發生的事情」？傷害在釐清前已造成，並長期存在人際關係與校園評價內，AI快速發展，保護卻常常跟不上，連法律之前判黃子佼案都是個資法，而非兒少性剝削，強調保護兒少應是社會共識。

    立法委員郭昱晴表示，本身也是13歲孩子的家長，對AI性影像的散佈非常憂心，提醒家長更開放態度關心孩子情況；衛福部保護司長郭彩榕表示，需跨部會合作，要求業者自律、加強責任，兒少性剝削相關法條已加嚴，也提出有成立性影像處理中心全年無休服務，提醒民眾有相關情況勇於求助、報警，動用強制力下架性影像。

    國教署主任秘書黃瀞儀也說，針對數位性暴力有研發給教師、校長、家長及學生的生成式AI注意事項，辨識深偽技術、提供法律知能，自己會留意孩子在打電動的網路聊天內容，避免為了換寶物而有不當連結。

    數發部政務次長侯宜秀指出，AI基本法今年公告實施，立法院有附帶決議，針對AI應用進行兒少影響評估，1月底已跨部會開會，完成3場專家會議、問卷調查等，未來將與企業協作，建立AI基礎信任，如生成式內容隱性標註，幫助辨認真偽。

    兒少代表強調，政府、社會及師長應更積極處理兒少性剝削與深偽詐騙等問題。（記者吳柏軒攝）

    台灣展翅協會統計，高達，求助的諮詢熱線全年179案，有高達72.6％是性私密影像相關。（記者吳柏軒攝）

