醫學生拍病患手術照發IG限動！遭肉搜嗆「再抽一位病人來拍」

Threads近期瘋傳醫院手術室內的IG限時動態截圖，醫護正進行達文西機械手臂手術，機械手臂插入腹部的黑白照片，網友質疑「好可怕，一想到光著身體躺在手術台上被拍的可能是自己，我就真的忍不了！」對此，台中市衛生局查出為中山醫學大學醫學生在實習期間，疑似於手術室內拍攝相關影像並公開發布，恐違《醫療法》最高可罰25萬元。

該則限時動態迅速在網路上迅速流傳，網友表達憤怒與恐慌，並質疑該學生私底下是否拍攝了更多照片，網友也展開肉搜並爆料，根據該醫學生IG個人自我簡介，指出其身分為台中某醫學大學醫學系學生。

網友發現該醫學生疑似開小號，出來戰網友「現在實習的時候想紀綠一下也能被公審，......憨兒們不懂就閉嘴，乖乖躺好。明天實習再抽一位幸運的病人來拍，嘻嘻」，再被網友痛批。

中山醫大：立刻介入輔導 衛生局：調查違法將開罰

中山醫大表示，學生於進入臨床實習前皆已完成相關規範與病人隱私教育，並依規定簽署保密協定。獲悉事件後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

衛生局表示，先前未接獲相關申訴案件，於獲悉相關訊息後，已即刻啟動行政調查程序，並指出，經初步了解，涉案人員為中山醫學大學醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局指出，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反《醫療法》第72條規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；違者，將依同法第103條第1項規定，可處5萬元至25萬元罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。

