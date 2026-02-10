為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    印尼零食出包！香蕉餅、木薯餅違規摻甜味劑 食藥署邊境逐批查驗

    2026/02/10 12:11 記者林志怡／台北報導
    印尼出口「香蕉餅（香蕉餅）」檢出甜味劑含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    印尼出口「香蕉餅（香蕉餅）」檢出甜味劑含量不符規定。（圖由食藥署提供）

    異國零食愛好者注意！衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括5批印尼餅乾，包括香蕉餅、木薯餅等，檢出甜味劑不合格，總計3330公斤於邊境退運或銷毀，另有1批印尼調味豆檢出黃麴毒素超標，計76公斤也在邊境退運或銷毀。

    北區管理中心副主任蔡佳芬指出，食藥署今日公布的邊境查驗不合格品項中，有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格，其中第1、第2批為香蕉餅，檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克。

    第3至第5批為木薯餅，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。蔡佳芬說，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，前述5批印尼的餅乾需在邊境退運或銷毀。

    蔡佳芬說明，自2025年8月2日至今年2月2日止，食藥署受理698批印尼餅乾報驗申請，其中17批檢驗不合格，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從今年1月13日起至3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

    此外，蔡佳芬表示，百嘉貿易有限公司自印尼輸入的「調製豆（大蒜風味）」檢出真菌毒素含量不符規定，檢出黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克。

    依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用之花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克，前述品項已違反相關規定，計76公斤依規定退運或銷毀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播