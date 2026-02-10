日本獨旅驚魂記！妹子曝溫泉飯店遇「電梯怪男」 警覺秒走樓梯

1名女網友近期前往日本獨旅，未料在住宿的溫泉旅館遇到1名形跡可疑的男子，讓她瞬間提高警覺，不搭電梯、改走樓梯迅速回房。示意圖。（情境照）

越來越多人出國旅遊，喜歡選擇行程自由又隨性的「獨自旅行」，哪些國家或地區適合獨旅也時常成為網路熱門話題。1名女網友表示，她近期前往日本獨旅，未料卻在溫泉旅館遇到1名形跡可疑的男子，讓她瞬間提高警覺，不搭電梯、改走樓梯迅速回房，並將這段驚魂記分享到網上示警其他獨旅者，引發大批網友熱烈討論。

該名女網友在Dcard以「想提醒每一位女生，獨旅真的要比平常更保護自己」為標題發文，並附上1張位於日本山梨縣富士吉田市的溫泉旅館照片。原PO表示，自己近期前往日本獨旅，並投宿照片中的溫泉旅館，然而她住宿期間，有次準備從溫泉池走回房間，途中門口遇到1名男子，並注意到對方在門口出入多次的怪異舉動。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，起初她並未多想，以為這名男子只是走錯路，於是繼續在門口附近拍照，直到該名男子進入電梯，她才慢慢將目光看向電梯，結果對方居然也死死盯著她看。當下她告訴自己不要想太多，持續往電梯方向走，卻發現男子並未搭電梯往上、甚至繼續停留在電梯內，這個異狀讓她頓時警鈴大作，相信自己的直覺立刻改走樓梯。

然而原PO走上樓梯不久，就聽到電梯門打開的聲音，讓她腦海中瞬間浮現「不能讓他在樓梯遇到我」的念頭，並以最快速度衝回房間，關好房門後才鬆了一口氣。這段驚魂記，也讓她整理幾個獨旅安全守則，包含不要即時分享行程、離開地點後再打卡、不告訴陌生人自己是一個人、穿自己的鞋子而非飯店拖鞋，避免被看出住宿地點。

原PO強調，這些看似很小的事情，其實都是在保護自己，「獨旅很美、很自由，但我們的安全，比任何風景都重要」，同時特別提醒所有獨旅的女性，看完她分享的這段遭遇後，外出時能多一份警覺、多一份平安，隨時保持警覺，讓自己平平安安回家。

貼文一出，釣出其他有類似經驗的網友共鳴，紛紛留言表示，「一個人在外國真的要有警覺心」、「超可怕，感覺他觀察妳很久了」、「謝謝妳的分享，平安回家必須是每次旅程的最後一個行程」、「獨旅要更保護自己的資訊，一路上都不要太親切，即使是日本」、「真的要隨時注意周遭的人，事先查好治安比較不好的地方，晚上就不逗留」、

「我也很常獨旅，一直覺得日本很安全，但想想去哪一個人還是多留一份心眼才是」。

相關新聞請見：

超扯！自稱「偽娘」男子硬闖女湯共浴 被旅日台女抓包砲轟

日本旅遊必備APP！超方便「安全地圖」可隨時避開犯罪熱點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法