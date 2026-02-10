為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節中市26條小黃公車路線及幸福巴士「梨山1路」 正常營運不休假

    2026/02/10 12:29 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市小黃公車與幸福巴士春節照常營運。（中市府提供）

    再幾天就是農曆春節，很多住在偏僻的民眾擔心過年時台中市的小黃公車會休息，交通局長葉昭甫表示，請民眾不要太擔心，春節期間，全市26條小黃公車路線及幸福巴士「梨山1路」將維持正常營運，而「自達1路」則是暫停營運。

    交通局近年來擴大推動小黃公車的服務，至去年底全市已建構26條小黃公車路線及2條幸福巴士路線，共計28條最有溫度的公共運輸路線串聯山線、海線及屯區。

    交通局指出，目前小黃公車服務範圍已涵蓋21個原縣區行政區及北屯區偏遠路段，行經172個里，為回應乘客實際需求，2025年度陸續調整黃3、黃7、黃10、黃17、黃20、黃21及黃24等7條小黃公車路線，並於當年4月及5月分別在新社區及大肚區辦理宣導活動，推廣偏鄉公共運輸服務。

    除小黃公車外，行駛於高海拔地區的「幸福巴士」同樣是偏鄉公共運輸的重要里程碑，第1條梨山幸福巴士「梨山1路」自2022年啟動，2025年10月19日再度擴大服務範圍，梨山地區公共運輸首度直達市區，於松竹車站無縫轉乘台鐵、捷運及公車，並可延駛至松竹車站5公里內醫療院所，整趟旅程單程超過100公里，讓居民就醫、探親及日常生活更加便利，真正將「愛在最高點」的服務精神送進山區。

    此外，第2條幸福巴士「自達1路」延伸至大安溪沿線，服務範圍涵蓋桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎及三叉坑等部落。去年4月展開試營運，並於年底正式上路，除串聯東勢及卓蘭市區等鄰近生活圈，更延伸至和平區衛生所，進一步連接大安溪及大甲溪交通廊道。

    梨山幸福巴士梨山一路春節正常營運。（市府提供）

