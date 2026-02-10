為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    別跟荷包過不去！基隆取締改裝車祭重罰 最重3.6萬元

    2026/02/10 12:36 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府加強取締改裝車祭重罰，盼民眾勿以身試法。（圖為基隆市環保局提供）

    基隆市政府加強取締改裝車祭重罰，盼民眾勿以身試法。（圖為基隆市環保局提供）

    基隆市環保局長馬仲豪今天（10日）說，「寧靜街坊」專案執行3年略見成效，去年裁罰「噪音車」數量，比前年增加近80％，反觀相關陳情案件減少40％。馬仲豪呼籲說，噪音管制法修正後，機動車輛噪音違規罰則提高10倍，原罰款金額是1800元至3600元，修正後提高到3600元至3萬6000元，請民眾勿以身試法。

    馬仲豪指出，市政府從2023年起執行寧靜街坊專案，取締改裝排氣管等噪音車輛違規行為，同步強化科技執法設備運用；基隆市攜手台北市、新北市及桃園市執行聯防機制，採取高密度、高強度的跨縣市聯合稽查行動，杜絕違規車輛跨縣市流竄。

    基隆市環保局空氣及噪音管制科長陳維信說，寧靜街坊專案實施迄今，噪音車輛相關陳情案件明顯減少，執法強度則是持續提升。去年共通知1149輛車輛接受檢驗，其中624輛違規遭裁罰，件數較前年增加近80％，裁處案件攀升，代表市府持續打擊噪音車的決心。

    馬仲豪表示，噪音管制法修正後，機動車輛噪音違規罰則提高10倍，原罰款金額是1800元至3600元，修正後提高到3600元至3萬6000元。新法另增加情節重大者可吊扣牌照。對於刻意改裝、反覆違規的噪音車輛，市府會依法嚴懲，讓噪音嚴重超標的改裝車不敢上路，也不能上路。

