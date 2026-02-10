為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台中有鈣讚」開學2/23就能領 國小幼兒園每週1瓶鮮奶或豆漿

    2026/02/10 12:25 記者蘇孟娟／台中報導
    「台中有鈣讚」開學2/23開始領，國小以下每週1瓶鮮奶。（圖：市府提供）

    「台中有鈣讚」開學2/23開始領，國小以下每週1瓶鮮奶。（圖：市府提供）

    「台中有鈣讚」自114學年度第二學期起上路，台中市長盧秀燕今在市政會議指出，台中市為讓學童「頭好壯壯」，補助學童每週一次喝鮮奶等，下學期開學日2月23日當天起就能領，開學日起台中市公立國小及公私立幼兒園學童，每週可兌領1瓶鮮奶或豆漿，估有24萬人受惠。

    台中市教育局長蔣偉民指出，因偏鄉兌換不易，包括水美、福民、大林、和平、白冷及自由國小，採學校與合作業者配送，學校備有冰箱冷藏設施，確保偏鄉學童權益跟市區學生一致，全市估有24萬學童受惠，年編經費2.7億推動。

    盧秀燕指出，之前因家長敲碗，推出「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領一瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，活動，近日她就收到有學童寫卡片感謝她讓大家可以喝「ㄋㄟㄋㄟ」，大家都很期待。

    盧秀燕指出，學童有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與七大通路配合，調整供貨。

    蔣偉民指出，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，每週一至週日，至配合的七大通路（包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社）全台門市兌領每週1瓶乳品；學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔；若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領，制度設計周延完善。

