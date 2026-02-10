為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    總預算卡關衝擊「國旅補助」上路 陳世凱籲立院盡快通過預算

    2026/02/10 11:05 記者黃宜靜／台北報導
    為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，然而預算面臨卡關風險；對此，交通部長陳世凱呼籲，立法院能夠儘速來通過新的預算。（記者黃宜靜攝）

    為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，然而預算面臨卡關風險；對此，交通部長陳世凱呼籲，立法院能夠儘速來通過新的預算。（記者黃宜靜攝）

    為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助最高2晚抵2000元等，原定目標是4月1日上路。然而預算面臨卡關風險，交通部長陳世凱呼籲立法院能夠儘速通過新預算，「我相信是很多民眾很期待的。」

    交通部今天舉辦「2026交通部新春記者會」，會前陳世凱接受聯訪時表示，國旅或國際旅客持續上升中，其中來台國際旅客人次連續3年成長，前年成長100多萬、去年成長幾十萬；至於國旅情形，他表示，近年國旅住房率持續提升，去年國旅人次達到2.2億人次，超越了過往幾年，因此希望可持續調整品質，讓國人、國際旅客在台旅遊時，享受更好的品質，旅遊業也能創造更高的產值。

    至於國旅補助、對外行銷預算會因為立院預算卡關而延期？陳世凱回應，他相信相當多國人期待雙軸驅動，包括：吸引國際旅客的宣傳預算，以及國旅補助等，因此期待、也呼籲立法院能夠儘速通過預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播