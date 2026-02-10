為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本繪師來台挑戰夜市美食 才吃2攤就腹痛GG了

    2026/02/10 11:30 即時新聞／綜合報導
    夜市示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    日前來台吃蛋餅盛讚是驚天美食引發話題，hololive VTuber「座長」尾丸波爾卡的繪師「こうましろ」再次訪台參加活動，活動結束後他去逛夜市，分享所吃的食物，不料卻在吃2攤後，突然腹痛，緊急回飯店上廁所。

    去年「こうましろ」來台參加開拓動漫祭同人展F45活動，首次嘗到原味蛋餅搭配醬油膏時驚為天人，大讚是神級早餐，他在推特上用PO出蛋餅圖，用漢字寫下「台灣 神朝食」引發話題。

    這次於6日至8日舉辦的開拓動漫祭同人展FF46，「こうましろ」再次來台參加，活動結束後他去逛夜市，並即時分享所吃的食物，他先享用了臭豆腐，在推特上用漢字寫下「神 臭豆腐 美味 神」，接著又分享他在吃烤魷魚，用漢字稱「台灣 烏賊 超 好」。

    不料10分鐘後，他突然在推特上寫道「肚子突然變得很痛，雖然才剛到夜市沒多久，但我現在要回去上廁所了」，消息一出立刻引發網友討論，網友紛紛表示：「可能就單純腸胃還不習慣外國食物」、「突然一堆油的很容易拉肚子」、「台灣夜市乾淨又衛生」、「太油膩又瞬間吃一堆」、「知道厲害了吧，明早再來一杯早餐店奶茶嚐嚐」。

    面對網友的關係，「こうましろ」 也在底下表示，他的腸胃本身就比較弱，在日本也常常這樣，多謝大家的關心。

