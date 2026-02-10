為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南大遠百馬年福袋二重獎保500元回本 金級會員可抽黃金片

    2026/02/10 10:43 記者王俊忠／台南報導
    台南大遠百推出三百份馬年福袋大年初一銷售，每份五百元，保證回本、通通有獎，第二重獎可抽頭獎iphone 17手機等多項好禮。（台南大遠百提供）

    台南大遠百推出三百份馬年福袋大年初一銷售，每份五百元，保證回本、通通有獎，第二重獎可抽頭獎iphone 17手機等多項好禮。（台南大遠百提供）

    馬年即將到來！台南大遠百在2月17日大年初一上午10點準備300份「馬躍新春」福袋，邀請民眾農曆年來大遠百走春、買福袋試手氣。

    大遠百表示，300份福袋通通有獎、袋袋回本，第二重好運獎頭獎是市值近3萬元的iPhone17手機；另，買福袋的遠百APP金級會員還可參加全台抽黃金活動，有5位幸運兒可抽中市值6萬4千多元的10克黃金金片禮。

    台南大遠百「馬躍新春福袋」，每份現金價500元，2月17日大年初一上午現場排隊發放號碼牌，每人每張號碼牌限買1份，限量300份，售完為止。福袋有二重獎，第一重基本獎有500元商品券+100元餐飲十足券。第二重好運獎，頭獎為價值2萬9900元iPhone17手機1名。

    一馬當先廟宇賜福，遠百APP金級會員+當日全館消費滿888元以上發票或銷貨明細表，可至5樓客服中心兌換廟宇賜福禮，每日限量50個，每位會員限兌換1份，送完為止；2月20日台南北汕尾鹿耳門天后宮馬年通寶1枚、2月21日台南開基玉皇宮有緣御守1個。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播