屏鵝公路春節車潮尖峰時段預估出爐 警方公布疏導措施

警方加強春節交通疏導措施。（資料照，屏東縣警局提供）

春節連假即將到來，2月14日至2月22日長達9天，屏東縣政府警察局針對易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，全面規劃交通疏導崗位並部署「交通快速疏導部隊」，結合標準化預警機制與智慧交通控制，呼籲民眾配合。

警方表示，依據歷年連假車流監測與大數據分析，南下車流高峰預估集中於初一（2月17日）及初二（2月18日）上午8時至12時；北上返程車潮則自初四（2月20日）下午1時起湧現，初五（2月21日）下午1時至3時仍為高峰時段。針對屏鵝公路（台1線、台17線、台26線）等要道，警察局已建構「標準化預警及上崗控燈機制」，主動掌握旅遊住房率、天候與活動資訊；當南下（台1、台17線）每小時達2700輛，或北上（台9、台26線）達1600輛，立即啟動通報與手動控燈，提前把壅塞風險壓在萌芽階段。

疏導作為方面，警察局將啟動智慧號誌交控系統，搭配員警現場指揮引導，並配合調撥車道管制：2月17日、18日上午於台1線水底寮至內獅路段實施南下調撥；2月20日、21日中午過後於台1線楓港至枋山路段實施北上調撥，以提升道路通行效率並降低回堵。警察局長甘炎民表示，今年將持續以智慧交控、風險導向執法與跨機關協作為主軸，朝「零死亡、少傷亡」與「零事故、交通順暢」目標推進。

觀光熱點針對「熱帶農業博覽會」、「屏東燈節」及各地年街市集周邊，部署專責警力執行交通管制與行人引導；墾丁大街於2月17日至21日（初一至初五）每日晚間6時至10時採「人車分流」，規劃行人徒步區，車輛請改道大灣路並配合指揮通行。

警方說明，事故應變採「預置人力、聯合作業」模式，於重點路段派出所預先配置專責警力與清掃工具，並與公路局人員協同進駐待命，力求第一時間排除障礙、引導分流，降低二次事故風險。連假也將加強重大違規取締，嚴查酒駕、疲勞駕駛及危險駕駛等，秉持溫度執法但標準不打折，做到「絕無執法假期」。

屏警在春節期間交通疏導將以情境管理為核心，結合標準化預警機制與智慧交通控制，讓民眾走得安心、行得順暢。（資料照，屏東縣警局提供）

春節假期即將到來，警方將加強春節交通疏導措施。（資料照，屏東縣警局提供）

