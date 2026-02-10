為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵延伸宜蘭再研議？陳世凱：二大前提「技術可行、預算能支應」

    2026/02/10 10:28 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵從南港延伸宜蘭再度引發爭議。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    高鐵從南港延伸宜蘭再度引發爭議。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

    高鐵從台北南港站延伸到宜蘭站效益、問題引發爭議，前行政院政委張景森透露，行政院長卓榮泰要求交通部再討論。交通部長陳世凱今天（10日）受訪時表示，高鐵延伸的二大前提是「工程技術可行」，以及「預算可以支應」。

    交通部今天舉行年終記者會，陳世凱會前受訪時被問及此事，他表示，一直都有和行政院詳細討論國家軌道各個層面的建設，有非常充分的討論，「高鐵進入第20年，今年要接新的車來提升服務，現在交通部要務實討論推動讓高鐵務實延伸」。

    陳世凱表示，但高鐵延伸的二大前提，第一是要在工程科技技術面上可行，第二前提是「國家預算可支應」的情況下，再來討論。前交通部長賀陳旦也反對高鐵延伸宜蘭、應改為北宜直鐵；陳世凱表示，與賀陳旦前部長都有很多溝通管道，雖然意見想法不一樣，但專業上仍穩定向前走。

    北宜高鐵、直鐵爭議不斷。（取自環境部環評）

    北宜高鐵、直鐵爭議不斷。（取自環境部環評）

    交通部今天舉行年終記者會，交通部長陳世凱（中）會前接受聯訪。（記者吳亮儀攝）

    交通部今天舉行年終記者會，交通部長陳世凱（中）會前接受聯訪。（記者吳亮儀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播