高鐵延伸宜蘭再研議？陳世凱：二大前提「技術可行、預算能支應」

高鐵從南港延伸宜蘭再度引發爭議。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

高鐵從台北南港站延伸到宜蘭站效益、問題引發爭議，前行政院政委張景森透露，行政院長卓榮泰要求交通部再討論。交通部長陳世凱今天（10日）受訪時表示，高鐵延伸的二大前提是「工程技術可行」，以及「預算可以支應」。

交通部今天舉行年終記者會，陳世凱會前受訪時被問及此事，他表示，一直都有和行政院詳細討論國家軌道各個層面的建設，有非常充分的討論，「高鐵進入第20年，今年要接新的車來提升服務，現在交通部要務實討論推動讓高鐵務實延伸」。

陳世凱表示，但高鐵延伸的二大前提，第一是要在工程科技技術面上可行，第二前提是「國家預算可支應」的情況下，再來討論。前交通部長賀陳旦也反對高鐵延伸宜蘭、應改為北宜直鐵；陳世凱表示，與賀陳旦前部長都有很多溝通管道，雖然意見想法不一樣，但專業上仍穩定向前走。

北宜高鐵、直鐵爭議不斷。（取自環境部環評）

交通部今天舉行年終記者會，交通部長陳世凱（中）會前接受聯訪。（記者吳亮儀攝）

