    首頁 > 生活

    舊衣回收箱不見了？彰化縣福興鄉宣布將縮編 原因曝光

    2026/02/10 10:48 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾不顧沒有舊衣回收箱，還是直接把舊衣丟地上。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港地區民眾趕著春節前大掃除，要把舊衣丟到附近回收箱，才發現「回收箱不見了」，但滿地都是舊衣垃圾山；原來是福興鄉決定大刀縮編多處的回收箱，原因很簡單，就是「民眾公德心太差了」，至於亂丟民眾，調閱監視器「該罰就罰」！

    蔣煙燈指出，原本舊衣回收箱因為都變成髒亂點，加上隔壁的鹿港鎮沒有舊衣回收箱，造成福興鄉13處舊衣回收箱，舊衣都塞到滿出來，原本合約到期就不再續約，但考量會造成清潔隊回收車的工作量，以及租約也有收入，決定未來會再進行招標，但會予以縮編。

    因此，全鄉原有13處設置舊衣回收箱，在春節前後將先撤除，未來只會保留腹地較大，又不會造成交通困擾或是觀瞻的地點，另外再增加福興鄉清潔隊部，民眾也可以直接交給回收車處理。

    福興鄉去年開出3張亂丟大批髒舊衣罰單，3張罰單分別是不同車主，有小貨車、休旅車與自小客車，但都是一次「丟包」7、8大袋的髒舊衣服，依照廢棄物清理法可開罰1200元到6000元，考量是初犯，裁罰每位車主1200元。

    舊衣垃圾山就在彰化縣彰鹿路上。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣彰鹿路在春節前後撤除回收箱，民眾照樣亂丟一通。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣彰鹿路上的舊衣回收箱長期被人亂丟衣物，成為髒亂點。（資料照，記者劉曉欣攝）

