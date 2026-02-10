舊衣回收箱不見了？彰化縣福興鄉宣布將縮編 原因曝光

民眾不顧沒有舊衣回收箱，還是直接把舊衣丟地上。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港地區民眾趕著春節前大掃除，要把舊衣丟到附近回收箱，才發現「回收箱不見了」，但滿地都是舊衣垃圾山；原來是福興鄉決定大刀縮編多處的回收箱，原因很簡單，就是「民眾公德心太差了」，至於亂丟民眾，調閱監視器「該罰就罰」！

蔣煙燈指出，原本舊衣回收箱因為都變成髒亂點，加上隔壁的鹿港鎮沒有舊衣回收箱，造成福興鄉13處舊衣回收箱，舊衣都塞到滿出來，原本合約到期就不再續約，但考量會造成清潔隊回收車的工作量，以及租約也有收入，決定未來會再進行招標，但會予以縮編。

請繼續往下閱讀...

因此，全鄉原有13處設置舊衣回收箱，在春節前後將先撤除，未來只會保留腹地較大，又不會造成交通困擾或是觀瞻的地點，另外再增加福興鄉清潔隊部，民眾也可以直接交給回收車處理。

福興鄉去年開出3張亂丟大批髒舊衣罰單，3張罰單分別是不同車主，有小貨車、休旅車與自小客車，但都是一次「丟包」7、8大袋的髒舊衣服，依照廢棄物清理法可開罰1200元到6000元，考量是初犯，裁罰每位車主1200元。

舊衣垃圾山就在彰化縣彰鹿路上。（記者劉曉欣攝）

彰化縣彰鹿路在春節前後撤除回收箱，民眾照樣亂丟一通。（記者劉曉欣攝）

彰化縣彰鹿路上的舊衣回收箱長期被人亂丟衣物，成為髒亂點。（資料照，記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法