    首頁 > 生活

    嘉市加碼振興商圈夜市券 用發票兌換每人最高領600元

    2026/02/10 10:47 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市推出「振興商圈夜市券」。（圖由嘉義市政府提供）

    嘉義市政府今年普發6000元振興消費金，更鼓勵民眾在地消費活絡消費動能，因此推出加碼方案「振興商圈夜市券」，將於3月2日起兌換，活動總經費達2500萬元，透過消費加碼與抽獎機制，讓民眾在嘉義市消費有機會抽中多項現金，獎項總價值達100萬元，帶動嘉義市商圈與夜市買氣。

    市長黃敏惠說，「振興商圈夜市券」不限嘉義市民，全台民眾2月起到嘉義市消費索取嘉義市店家開立的統一發票，皆可參與，期盼全國旅客春節期間來嘉義市走春、品嚐美食、逛商圈也能參與嘉義市所提出的加碼計畫。

    市府表示，民眾只持有今年2月1日起「稅籍設在嘉義市」的店家消費發票，累計滿2000元，3月2日起可至市府1樓中庭兌換200元振興商圈夜市券（每張面額100元），每人最高可兌領600元，每日提供800個名額，總經費2500萬元兌完為止。

    為提升「振興商圈夜市券」使用便利性，讓振興效益深入在地，市府邀請嘉義市轄內營業店家加入「收券合作行列」，不論是商圈店舖、夜市攤商、市場及攤集場，或餐飲、零售、旅宿與各類服務業者，只要在嘉義市營業店家即可加入合作名單，吸引持券消費人潮，把人潮帶進店裡；市府將於2月12日下午1點30分於鈺通大飯店辦理店家說明會，提供實體及線上參與方式，店家報名網址，活動詳情可上市府建設處官網臉書粉絲專頁查詢。

    「振興商圈夜市券」可在參與活動的店家使用。（圖由嘉義市政府提供）

    民眾換券還可再抽現金。（圖由嘉義市政府提供）

