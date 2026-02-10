春節走春好去處 龜吼漁夫市集推當令花蟹、留言送新年好禮

年節假期即將到來，尚未規劃出遊行程的民眾，新北市漁業及漁港事業管理處邀請民眾走訪萬里區龜吼漁港漁夫市集，採買產地直送的當令海鮮、品嚐現煮美味。（圖由漁業處提供）

年節假期即將到來，尚未規劃出遊行程的民眾，新北市漁業及漁港事業管理處邀請民眾走訪萬里區龜吼漁港漁夫市集，採買產地直送的當令海鮮、品嚐現煮美味。大年初一至初三完成指定活動，還可兌換新年限定好禮，讓民眾在濃濃年味中，感受漁港風情與尚青海味。

處長簡明雄指出，位於龜吼漁港內的漁夫市集，以活跳跳的在地漁獲聞名，春節期間主打肉質緊實、滋味鮮甜的花蟹。漁業處指出，春季花蟹個體較大，是饕客公認的當季珍饈，市集內亦販售多樣野生蝦類、貝類及石斑魚等海鮮，選擇豐富。民眾若想現場品嚐美味料理，也可前往市集2樓熟食攤位，清蒸、熱炒、煎烤或酥炸等料理一應俱全，用餐區更設有面海觀景窗與戶外平台，讓民眾邊吃海鮮邊欣賞港灣景色。

簡明雄說，新年走春象徵迎春納福、年年有餘，漁業處表示，為與民眾一同歡慶新年，特別於大年初一至初三舉辦「歡慶新年拿好禮」活動。民眾只要在「新北漁樂快爆」粉絲專頁指定貼文按讚並留言「新年快樂」，再至市集管理室出示畫面，即可兌換萬里蟹娃娃杯套、摺疊購物袋或手機掛繩等限量好禮，每日限量200份，送完為止。

交通方面，開車民眾除可停放龜吼停車場外，也可將車輛停放於翡翠灣停車場，步行約5分鐘即可抵達市集；搭乘大眾運輸者，春節期間公車班次將視人潮機動加班，相關資訊可至新北市交通局或大台北公車動態系統查詢。漁業處歡迎民眾春節相揪走訪龜吼漁港，品味最新鮮的海味與漁港風光。

