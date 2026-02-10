為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市K-TV學員增逾40％ 青年局:數位職能學習需求攀升

    2026/02/10 10:50 記者王榮祥／高雄報導
    青年局攜手跨境電商「亞馬遜全球開店」，分享國際市場趨勢與成功案例，協助學員掌握跨境電商運作模式與成長機會。（青年局提供）

    青年局攜手跨境電商「亞馬遜全球開店」，分享國際市場趨勢與成功案例，協助學員掌握跨境電商運作模式與成長機會。（青年局提供）

    高市青年局K-TV新媒體人才培育課程活動去年參與人數，較前年大幅成長逾40%、也創下近5年新高；青年局分析，顯示高雄青年對數位職能學習與跨域競爭力的需求正逐年攀升。

    青年局於K-TV新媒體人才培育中心舉辦年終壓軸活動「2026前瞻布局：電商X新媒體」新媒體小聚，邀集跨境電商平台與實戰型創作者團隊，聚焦電商趨勢與社群經營策略，更同步發表年度傲人成績單。

    青年局統計，去年參與青年局K-TV新媒體人才培育課程活動人數，較前年大幅成長逾40%，創下近5年新高，顯示高雄青年對於數位職能學習與跨域競爭力的需求正逐年攀升。

    青年局長林楷軒表示，高市府持續深化新媒體人才培育，積極回應新媒體多面向、生活化且靈活的社群趨勢。

    他強調當今百工百業無論是創業或就業，都能透過新媒體工具強化行銷，提升個人與產品的競爭力，因此青年局特別在歲末年終邀請電商龍頭與社群創業家「強強聯手」，分享第一線實務經驗，協助青年縮短摸索期，讓創意能量精準轉化為實戰戰力。

    為進一步活化資源，K-TV新媒體人才培育中心同步啟動「場地付費借用制度」，凡課程主題符合新媒體應用、數位行銷等領域之單位，皆可申請借用空間，期盼吸引更多指標性師資與專業課程落地高雄，共同將此地打造為南臺灣數位行銷人才的培育重要樞紐。

    相關活動資訊可至「高雄市政府青年局」官網查詢，或追蹤官方FB、IG及Line@（@youth.kcg）。

    去年參與青年局K-TV新媒體人才培育課程活動人數，較前年大幅成長逾40%，創下近5年新高，顯示高雄對青年數位戰力的需求持續攀升。（青年局提供）

    去年參與青年局K-TV新媒體人才培育課程活動人數，較前年大幅成長逾40%，創下近5年新高，顯示高雄對青年數位戰力的需求持續攀升。（青年局提供）

