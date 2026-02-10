為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄投入千萬元獎勵社區減碳 每單位最高補助50萬

    2026/02/10 10:27 記者陳文嬋／高雄報導
    旗山糖廠打造綠牆減碳。（記者陳文嬋攝）

    旗山糖廠打造綠牆減碳。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鼓勵民眾參與減碳行動，推出社區低碳補助計畫，包含創能、儲能、節能與低碳措施等，總經費1000萬元，每單位最高補助50萬元，大樓、活動中心、家戶均可申請。

    環保局依據「高雄市淨零城市發展自治條例」，推出高雄市社區低碳措施補助計畫，獎勵創能、儲能、節能與低碳措施等四大面向，補助社區大樓（管委會）、活動中心；家戶可申請光電項目，補助比率均上看49％。

    環保局表示，補助對象以依法立案公寓大廈管理委員會或社區管理負責人、里活動中心或其他社區活動中心，以及合法住宅所有權人，鼓勵社區公有場域減碳示範。

    補助項目創能部分為太陽光電設備，補助經費為總建置經費49％，每案補助上限50萬元；儲能部分為儲能設備，須與創能措施連結，其中創能措施可申請其他政府單位補助計畫，補助經費為總建置經費49％，每案補助上限5萬元。

    此外，節能部份為節能燈具汰換、玻璃隔熱膜、能源管理系統、節能診斷等，額度參照補助計畫；低碳措施部分為綠化（綠牆、社區農園、植樹等）、循環（蚓菜共生、雨水貯留系統等）、永續（碳盤查、充電樁）等，補助建置總經費49%，總補助上限30萬元。

    環保局表示，社區A、B棟有獨立電號，可以分開申請。即日起受理申請，請單位或民眾填寫計畫書送環保局審查，待核定後執行，8月31日前提送成果報告，再生能源設備登記可至11月30日前，經審核後撥款。

    屋頂型光電減碳。（記者陳文嬋攝）

    屋頂型光電減碳。（記者陳文嬋攝）

