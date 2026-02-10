嘉縣朴子民宅在公有溝蓋加裝鐵板 鄰憂影響排水、公所將限期改善

朴子市大鄉里一處民宅，屋主在公有水溝蓋上再加裝鐵板，市公所發函要求改善。（記者林宜樟攝）

嘉義縣朴子市大鄉里838巷一處民宅，最近在公有土地上的公有水溝蓋上再加裝鐵板，鄰近住戶擔心會影響排水，多次向屋主溝通希望能拆除，屋主卻置之不理，鄰近住戶痛批此行為簡直是無視法律規定；鄰近住戶上週向朴子市公所陳情，市公所表示，此行為已違反「嘉義縣道路管理自治條例」第14條規定，將發函屋主要求限期改善。

大鄉里838巷內的住戶表示，該民宅去年開始整修，2月時竟請鐵工師傅在公有水溝蓋上再加裝活動鐵板，施工及加蓋結構已占用、影響原有公有水溝的正常排水功能和鄰居出入安全。

請繼續往下閱讀...

住戶說，去年728豪雨造成朴子市大淹水，政府及民眾都越來越重視排水系統，在公有水溝蓋上再加裝鐵板，雖旁邊還有空隙，但恐影響排水效率，最近曾下場小雨，原本正常排水的水溝蓋旁就快速出現積水，顯然鐵板會造成排水不良。

住戶說，她曾多次向地方民代、里長等陳情，但該屋主仍不處理、不拆，在公有土地、公有器物上私自裝設物品，影響公共安全，政府機關應儘速處理。

朴子市公所表示，在公有水溝蓋上私自加裝鐵板，已違反「嘉義縣道路管理自治條例」第14條「道路兩旁溝渠不得加以侵占、利用、堆置雜物或設置其他有礙水流之物體，管理機關（單位）應會同有關單位定期或經常派員全面檢視，如發現違規情事，應通知行為人限期改善。」規定，限期30天改善，逾期未改善，將移請嘉義縣政府裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法