為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「我阿公在賣玉米」！大坑九號步道最療癒黑狗掛看板 免吆喝也爆紅

    2026/02/10 09:50 記者許國楨／台中報導
    黑狗坐在攤位前，免吆喝也爆紅。（鄭老師提供）

    黑狗坐在攤位前，免吆喝也爆紅。（鄭老師提供）

    台中市北屯區大坑九號步道，入口沿途兩側攤商林立，近期出現一幕讓山友忍不住停下腳步的可愛畫，一隻黑色狗狗胸前掛著「我阿公在賣玉米」的手寫看板，不時在步道附近悠閒溜達，只要阿公一聲呼喚，立刻乖乖回到攤位前坐好，成為步道上最吸睛、也最療癒的「狗型看板」。

    頗受歡迎的最親民九號步道，有人志不在爬山，而是到林立的攤商買蔬果，同樣達到散步甩油兼買菜的目的，一舉兩得，也被笑稱是最歡樂的買菜或是不怕餓肚子的美食登山步道，而歐告這份創意來自在地劉姓老農，長年在步道旁販售自家栽種玉米與蔬菜，與登山客建立了如朋友般的情誼。

    而為了讓氣氛更輕鬆有趣，他突發奇想，替愛犬掛上「我阿公在賣玉米」小木牌，讓牠自然成為農攤的最佳代言人，不少山友表示，這隻通體黝黑、神情靈巧的狗狗，胸前掛著手寫紙牌，「牠到處走走晃晃，但完全不吵鬧，聽見阿公叫牠就立刻回來坐好，真的很乖」。

    鄭姓老師說，「看到牌子就笑了，覺得很溫馨」，許多人也特地拍照留念分享到社群平台，成為步道上最吸睛、也最有人情味的風景；劉姓老農笑說，狗狗就像自己的小幫手，「沒有訓練牠賣東西，只是陪我顧攤，也陪大家爬山。」他也強調，狗狗性情溫馴，既不吆喝，也不會影響行人，只希望為來往的登山客增添一點輕鬆與歡樂。

    山友攤位前買玉米，也讓身後的歐告入鏡。（鄭老師提供）

    山友攤位前買玉米，也讓身後的歐告入鏡。（鄭老師提供）

    通體黝黑、神情靈巧的狗狗，胸前掛著「我阿公在賣玉米」手寫招牌。（鄭老師提供）

    通體黝黑、神情靈巧的狗狗，胸前掛著「我阿公在賣玉米」手寫招牌。（鄭老師提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播