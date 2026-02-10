「我阿公在賣玉米」！大坑九號步道最療癒黑狗掛看板 免吆喝也爆紅

黑狗坐在攤位前，免吆喝也爆紅。（鄭老師提供）

台中市北屯區大坑九號步道，入口沿途兩側攤商林立，近期出現一幕讓山友忍不住停下腳步的可愛畫，一隻黑色狗狗胸前掛著「我阿公在賣玉米」的手寫看板，不時在步道附近悠閒溜達，只要阿公一聲呼喚，立刻乖乖回到攤位前坐好，成為步道上最吸睛、也最療癒的「狗型看板」。

頗受歡迎的最親民九號步道，有人志不在爬山，而是到林立的攤商買蔬果，同樣達到散步甩油兼買菜的目的，一舉兩得，也被笑稱是最歡樂的買菜或是不怕餓肚子的美食登山步道，而歐告這份創意來自在地劉姓老農，長年在步道旁販售自家栽種玉米與蔬菜，與登山客建立了如朋友般的情誼。

而為了讓氣氛更輕鬆有趣，他突發奇想，替愛犬掛上「我阿公在賣玉米」小木牌，讓牠自然成為農攤的最佳代言人，不少山友表示，這隻通體黝黑、神情靈巧的狗狗，胸前掛著手寫紙牌，「牠到處走走晃晃，但完全不吵鬧，聽見阿公叫牠就立刻回來坐好，真的很乖」。

鄭姓老師說，「看到牌子就笑了，覺得很溫馨」，許多人也特地拍照留念分享到社群平台，成為步道上最吸睛、也最有人情味的風景；劉姓老農笑說，狗狗就像自己的小幫手，「沒有訓練牠賣東西，只是陪我顧攤，也陪大家爬山。」他也強調，狗狗性情溫馴，既不吆喝，也不會影響行人，只希望為來往的登山客增添一點輕鬆與歡樂。

山友攤位前買玉米，也讓身後的歐告入鏡。（鄭老師提供）

通體黝黑、神情靈巧的狗狗，胸前掛著「我阿公在賣玉米」手寫招牌。（鄭老師提供）

