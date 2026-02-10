為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    確保高雄年節交通順暢 工務局︰春節禁挖12天

    2026/02/10 09:58 記者王榮祥／高雄報導
    挖管中心於過年前加強巡查道路挖掘施工安全維護措施。（圖由工務局提供）

    挖管中心於過年前加強巡查道路挖掘施工安全維護措施。（圖由工務局提供）

    為維護115年春節及元宵期間交通順暢，高市工務局今表示，將於2/13至2/22（除夕前三日至上班前一天）及3/2至3/3（元宵節前一日至元宵節當日）、共計12天，禁止除緊急搶修及經專案核准外的各項管線道路施工。

    工務局表示，已要求各管線單位依高雄市道路挖掘管理自治條例等規定，全面檢視既有工區安全維護措施，降低工程對交通造成的影響；相關包商也須確實落實安全管理，包括施工圍籬設置、交通警示標示、替代路線規劃等，並指派專人加強巡檢，確保工區周邊路面平整。

    工務局指出，為提供市民24小時不中斷服務，春節期間同仁將維持全年無休值班，專責處理緊急道路管線挖掘事件（專線：07-2626888）；同時巡檢團隊也將提高巡查強度，確保市民在春節及元宵假期能安心用路、平安過節。

    工務局提醒市民，如發現道路異常或需通報緊急狀況，歡迎利用挖管中心服務專線，市府團隊將於第一時間處理，與市民共同維護安全順暢的交通環境。

    挖管中心春節期間監控中心仍有專人值班。（圖由工務局提供）

    挖管中心春節期間監控中心仍有專人值班。（圖由工務局提供）

    挖管中心於過年前加強巡查道路挖掘施工安全維護措施。（圖由工務局提供）

    挖管中心於過年前加強巡查道路挖掘施工安全維護措施。（圖由工務局提供）

