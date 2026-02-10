為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年前喜訊！台61房裡交流道增設匝道可行性研究 交通部同意

    2026/02/10 09:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    台61房裡交流道（圖）增設匝道可行性研究，交通部同意。（資料照）

    台61線西濱快速道路苗栗縣路段全線貫通，但苑裡鎮房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改善為「全套」匝道，但去年11月份交通部認為聯絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，將地方提送的可行性研究報告書退回。不過，年前傳來喜訊，苗栗縣議員陳品安與立委沈發惠日前拜會交通部長陳世凱，交通部昨天通過可行性評估，此案將持續推進。

    苗縣府交通工務處表示，用地取得將持續與台中市政府努力取得地主同意；聯絡道拓寬部分交通部要求由縣政府自主財源支應，縣府將會同步啟動規劃。

    陳品安今年1月中拜會陳世凱後透露經深度討論與專業協調，陳世凱已親自交辦相關單位儘速核定房裡匝道案，台61線房裡匝道增設案將有好消息，如今交通部發文公路局，同意可行性評估。

    陳品安強調，同意核定「台61房裡交流道增設匝道案」可行性研究報告，預估經費9.4億元，後續將進行綜合規劃、設計及環差等，她將持續督促苗栗縣政府，積極運用財劃法修法後增加的地方統籌分配款，推動聯絡道即縣道140線第二期拓寬工程，打通苗栗南端發展的關鍵節點。

