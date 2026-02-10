為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豐原中正路春節交管 實施人車分道、兩側禁止臨停

    2026/02/10 09:54 記者歐素美／台中報導
    2月14日至2月22日，豐原區中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，實施人車分道，兩側禁止臨時停車。（圖由民眾提供）

    2月14日至2月22日，豐原區中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，實施人車分道，兩側禁止臨時停車。（圖由民眾提供）

    農曆春節期間，台中市豐原區廟東復興商圈與當地信仰中心慈濟宮，人潮絡繹不絕，為避免人車爭道，2月14日至2月22日，豐原警分局將於廟東復興商圈前中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，實施人車分道，管制期間路段兩側禁止臨時停車。

    東勢分局表示，為配合「115年加強重要節日安全維護工作」，「馬上安全、馬上順暢」，分局召集轄區派出所、交通局、公共運輸單位、豐原區公所、豐原慈濟宮管理委員會、豐原廟東復興商圈管理委員會、里長等代表協調，研議相關管制措施及改道路線，將於2月14日至2月22日於廟東復興商圈前中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車，除仁愛街及信義街缺口外，沿線中正路281巷、忠孝街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，以提升中正路車流通行效率，讓民眾能夠安心逛街，以及至慈濟宮祈福參拜。

    豐原分局長謝建國表示，這次警方並結合科技工具，在中正路上空俯瞰車流，如發現有壅塞情形，將於第一時間派遣警力馬上疏導，呼籲民眾遵守交通規則並請配合警方交通疏導，於中正路（博愛街至信義街）已建立行人徒步區域讓民眾過年逛街採買及參拜都能享有安全的人行通道，慢車道兩旁禁止違規停車、併排停車，以防止影響行人通行安全，讓大家都能開心出門，平安回家，歡喜迎新春。

    2月14日至2月22日，豐原區交通管制措施。（圖由警方提供）

    2月14日至2月22日，豐原區交通管制措施。（圖由警方提供）

