    首頁 > 生活

    春節連假出遊注意！ 高雄市區3景點車流管制

    2026/02/10 09:13 記者許麗娟／高雄報導
    2月14至22日壽山風景區將於每日8時至18時進行交通管制。（記者許麗娟攝）

    2月14至22日壽山風景區將於每日8時至18時進行交通管制。（記者許麗娟攝）

    春節連續假期將至，高雄市鼓山區包括壽山、西子灣及旗津等景點，預期將湧入大量人車，轄區警分局將自年2月14至22日，啟動分區、分時段交通管制與分流措施，並部署警力及義交加強路口疏導，確保車流順暢及民眾旅遊安全。

    鼓山分局指出，「壽山風景區」交管時間為8時至18時，視車流量機動實施萬壽路往動物園方向單行管制，停車場滿位時於興隆路口截流車輛上山，並彈性管制鼓山二路左轉興隆路。建議民眾搭乘輕軌及公車轉乘上山。

    「旗津地區」交管時間為10時至21時，廟前路14時至20時管制為行人徒步區，並於貝殼館、風車公園及過港隧道前鎮端分階段截流管制車輛進入；視情況實施單向通行，離開旗津車輛統一由廣澤街駛離。建議搭乘捷運轉渡輪或公車前往。

    「西子灣及哈瑪星地區」交管時間為14時至19時，於臨海路、鼓山一路設置入口管制點，視流量彈性管制小客車進入；哨船街及蓮海路壅塞時引導改道中山大學後門。11時至19時鼓山輪渡站管制燃油機車搭乘。建議搭乘捷運或輕軌步行前往。

    鼓山分局提醒，年節期間景區停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸工具，並配合現場員警及義交指揮。如遇交通狀況，請撥打110報案，警方將即時到場協助，全力維護春節交通順暢。

    壽山動物園周邊交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

    壽山動物園周邊交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

    旗津地區交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

    旗津地區交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

    西子灣、哈瑪星周邊交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

    西子灣、哈瑪星周邊交通管制區域。（圖由鼓山分局提供）

