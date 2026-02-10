好好把握！氣象粉專曝春節天氣「適合安排假期活動」

氣象粉專天氣風險稱，過年期間適合安排假期活動，建議大家好好把握。（資料照）

中央氣象署預報，今天（10日）白天起各地氣溫回升，惟早晚偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東北部、東部、北部山區等有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，過年期間迎風面北部、東半部天氣多有變化，中南部則較穩定；溫度方面，同樣是北台灣到花蓮一帶較有起伏，中南部及台東則持續溫暖，「適合安排假期活動，建議大家好好把握。」

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天天氣大致穩定，普遍為晴到多雲天氣。白天溫度持續回升，北部、東北部、東部高溫可到20至23度，中南部及東南部高溫24至26度或以上，夜晚到明天（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，南部及花東都市地區低溫16至18度，須留意局部極低溫現象。

吳聖宇說，明天主要降雨集中在迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東等地，苗栗往南仍維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫18至21度，花東地區高溫22至25度，中南部高溫仍有24至27度，南北溫度差異較大。夜晚到週四（12日）清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫16至18度，同樣要留意局部低溫現象。

後天（週四）東半部雲量仍較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天高溫回升到20至22度，花東地區高溫21至23度，中南部高溫24至27度。夜晚到週五（13日）清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，南部及花東都市地區低溫17至19度。

週五起一直到週末（14至15日）各地都是晴到多雲的天氣，降雨訊號不明顯，適合年前的大掃除準備。溫度方面也持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25至27度，中南部更有機會上升到27至30度，明顯變得較溫暖甚至偏熱。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫也將回升到16至18度，南部及花東都市地區低溫18至20度，夜晚清晨仍偏涼，日夜溫差大。

吳聖宇分析，除夕（16日，下週一）到大年初一（17日，週二）、初二（18日，週三）將連續有兩波東北季風增強南下，屆時迎風面的北部、東半部降雨機會提高，溫度也下降轉涼，中南部不受影響，仍維持溫暖且較為穩定的天氣型態，日夜溫差變化較大。

年初三（19日，下週四）迎風面地區天氣好轉，溫度也有回升趨勢。年初四（20日，下週五）有微弱鋒面，預期只有北台灣雲量增多，各地溫度較溫暖。年初五（21日，下週六）、初六（22日）各地天氣恢復穩定，溫度溫暖，日夜溫差仍大。

文末吳聖宇總結稱，整體來看，今年過年期間雖然中間有東北季風增強影響，不過僅迎風面北部、東半部天氣較有變化，中南部天氣都是比較穩定的型態。溫度方面，也是北台灣到花蓮一帶較有起伏，前後暖、中間較為轉涼，中南部以及台東則持續溫暖，惟日夜溫差變化較大。「沒有特殊情況的話，天氣方面都還算是蠻適合安排假期活動，建議大家好好把握。」

