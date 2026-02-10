鐵軌旁驚見「會移動的草叢」！台鐵列車緊急減速 警查出原因要罰

有網友在社群平台上貼出一段花蓮農友背著一叢竹子沿著鐵軌行走的畫面。（翻攝Threads）

有網友貼一段畫面，有一叢綠色植物沿著鐵軌旁移動，讓往來的台鐵列車減速，鐵路警察局花蓮分局指出，接獲報案富里車站旁鐵路沿線，昨天上午有不明人士在軌道上行走，致部分列車行經該處時需減速慢行，警員到場後發現是地方農友採竹子背在身上，後續將依違反鐵路法相關規定依法偵辦。

有網友在社群媒體Threads上貼出一段畫面，是台鐵列車行經花蓮南區富里路段時，看到列車左前方有綠色植物正在移動，列車減速慢慢靠近後，才發現是一名男子背著一大叢採收的竹子走在鐵軌旁，網友稱：「會移動的草叢？」、「司機好厲害 遠遠的就發現草叢會動！」、「司機員的視力太好了吧！」、「國軍招募的長官看要不要招募那位挺會偽裝的人」、「那是叢林偽裝用的吉利服（Ghillie suit）嗎？」

鐵路警察局花蓮分局指出，警方獲報後，立即通報前往查處，並同步協請當地富里分駐所員警先行到場了解狀況。員警到場後，查獲黎姓行為人並帶返花蓮縣警察局玉里分局富里分駐 ，依據鐵路法第57條，行人、車輛不得擅自闖入鐵路路線，違反規定者將處以新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路沿線及軌道區域屬高風險管制區域，非經許可不得進入，任何侵入或妨礙行車安全之行為，均可能危及自身及旅客安全，請民眾務必遵守相關規定，共同維護鐵路行車秩序與公共安全。

https://www.threads.com/@wupunpun_1216/post/DUiAVLUj-M_?xmt=AQF0zUBFAyDEsF3aP8CJRL4IKU-ufVBsNJDgc0b7_AljHg

