新版財劃法衝擊原住民權益 台東縣府自籌經費補足住宅修繕缺口

新版財劃法衝擊原住民權益。（記者黃明堂攝）

新版財劃法增加了地方政府分配款，卻也拉大了補助款的自籌款，台東縣府的「原住民建購及修繕住宅計畫」向來由原住民族委員會補助，去年度申請件數遠超預期，儘管縣府多次向中央反映並爭取加碼，至今仍未獲原民會全額補助，導致部分已通過資格審查的案件出現經費缺口，縣府除決定自行籌措經費支應，並持續與原民會溝通，以維護居住權益。

新版財政收支劃分法公式大幅拉高台東縣獲配的統籌稅款帳面數字，導致台東縣在行政院主計總處的財力分級中，從原本最需要資源的「第五級」一躍成為與台北市同等的「第一級」，地方政府必須承擔更高比例的「自籌款」。目前直接受害的是原住民權益，去年度原住民建購及修繕住宅補助計畫，縣府於年度執行期間，實際申請案件數及需求金額超出原核定補助額度。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，此計畫攸關協助弱勢家庭改善老舊住宅並應對極端氣候，縣長饒慶鈴曾於今年初親自率領原民處團隊及各鄉鎮市長拜會原民會主委曾智勇，當面陳述地方執行困境與族人的實際需求。但在中央整體預算與政策考量下，補助款項遲未到位。考量到居住權益不能等，台東縣政府決定不再苦等中央撥款，改由縣府預算自行承擔缺額，確保所有受影響的案件能順利執行。

台東縣政府強調，此次由地方政府自籌財源支應，是基於照顧縣民健康的必要處置。縣府呼籲，中央未來在制度設計上應更充分考量地方的實際執行能量，並在財劃法框架下建立更具彈性的經費銜接機制，真正達到中央與地方共同守護原民福祉的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法