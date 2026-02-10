為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林過年不無聊！ 故事、DIY、童玩120場一次玩個夠

    2026/02/10 08:48 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣12個文化場館在春節連假推出新春限定活動，精彩可期，還有滿滿文創商品。（記者黃淑莉攝）

    迎接春節9天連假走春遊客，雲林縣內12處文化場館體驗新春限定活動陪大家一起過年，文化觀光處長謝明璇指出，共計有120場次適合大人小孩同樂的動靜態活動，有聽故事、馬年吊飾DIY、童玩嘉年華、彩繪燈籠、剪紙等。

    謝明璇表示，各場館以各自特色設計各項活動，喜歡手作的朋友千萬不要錯過應景的DIY體驗，黃金蝙蝠館推出蝙蝠剪紙、鑰匙圈DIY，二手玩具屋有年獸面具DIY，雲林記憶Cool有彩繪燈籠，海口故事屋也有馬年剪紙與摺紙DIY，北港工藝坊春聯版畫體驗，雲林布袋戲館「我的春聯我來寫」。

    為讓遊客及返鄉過年鄉親認識雲林在地文化、民俗，可參觀不同年節主題特展，二崙故事屋的詔安客家食光展與「謝平安．詔安慶典」展，北港工藝坊舉辦的「莊素月老師十字繡特展」，雲林記憶Cool的「駿馬展鴻圖-丙午新春臺灣古地圖特展」，西螺生態博物館則推出「醬韻-西螺醬油．百年風華研究展」，二手玩具屋特別舉辦新春文化 Q&A，好玩又能學知識。

    此外還有小朋友喜歡的闖關遊戲，包括土庫第一市場的「新春童玩嘉年華」，詔安客家文化館的「馬年開運嘉年華」，他里霧文化園區的「2026快馬勇闖他里霧」闖關活動，或是可選擇到雲林故事館聽故事，布袋戲館看表演。

    謝明璇表示，只要走訪其中6個文化館參加指定活動並集滿6個章戳，就可現場兌換文創福袋，裡面有各館形象文創及文觀處2025年最受歡迎的活動周邊文創紀念品共6款，還有機會獲得精美的文化館模型，詳細活動資訊請至雲林縣政府文化觀光處官網查詢。

    雲林縣12個文化場館在春節連假推出新春限定活動，精彩可期，還有滿滿文創商品。（記者黃淑莉攝）

    蓋滿6個章戳即可獲得一個文創福袋，裡面有各種文創品。（記者黃淑莉攝）

