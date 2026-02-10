為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西濱第4座！彰化漢寶段增設地磅站 逃磅重罰9萬

    2026/02/10 08:40 記者湯世名／彰化報導
    西濱彰化漢寶段增設地磅站，是沿線第4座。（彰化工務段提供）

    省道台61線西濱快速公路中部路段為中部沿海各工業區重要貨運骨幹，尤以彰化縣工業區大型車輛交通量頻繁，超載重車影響用路行車安全，同時造成路面損壞，橋梁耐久性等風險，公路局為此在桃園、台中與雲林路段設置3處地磅站之外，在彰化縣漢寶增設第4座地磅站，並於上月間完工，最快4月啟用，防止大型重車超載並確保行車安全。若未依指示進入地磅站過磅，將被視為逃磅，依道路交通管理處罰條例處以9萬元罰鍰。

    公路局彰化工務段長廖志彬指出，西濱快速公路目前設有3處地磅站，位置分別在23K桃園蘆竹、151K台中清水、224K雲林湖仔內等地磅站，採全天候營運，取締超載違規。有鑑於彰化縣多個大型工業區，大型車輛超載增加行車事故與風險，重車輾壓亦造成路面損壞及橋梁壽命，因此規劃在185K彰化漢寶新設地磅站，管制南北雙向重車通行以提升用路行車安全。彰化漢寶地磅站最快今年4月在取得使用執照程序後即可開始運作。

    這些地磅站結合了動態感應和靜態過磅系統，可有效篩選並稽查超載車輛。若未依指示進入地磅站過磅，將被視為逃磅，依「道路交通管理處罰條例」處以9萬元罰鍰。

    彰化漢寶段增設地磅站，最快4月啟用，逃磅將重罰9萬元。（彰化工務段提供）

    西濱大型重車易造成路面損壞、橋梁耐久性等風險。（彰化工務段提供）

