    首頁 > 生活

    台南東山碧軒寺佛祖返碧雲寺過年 大批信眾護駕

    2026/02/10 08:35 記者王涵平／台南報導
    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。（記者王涵平攝）

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。（記者王涵平攝）

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。

    南市文資處表示，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境源自1832年張丙之亂期間，白河關子嶺碧雲寺因戰亂被焚毀，原供奉之觀音佛祖因而轉移至番社庄（今東山區）安奉，地方人士另外再興建碧軒寺祀，最後演變為農曆12月23日回碧雲寺過年、正月初九再回駕，過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，是當地獨有民俗文化。

    今日清晨6時許，台南市長黃偉哲率副市長葉澤山、姜淋煌以及東山區長張政郎、白河區長董麗華等人前往參拜，並護送觀音佛祖登轎，祈求國泰民安、風調雨順。7時20分起駕之前，碧軒寺外等鑽轎腳的信眾已大排長龍，廟方也預留較多時間讓民眾順利鑽轎腳祈福。

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。（記者王涵平攝）

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，雖非假日，仍有大批信眾前往護駕，走古香路隨香。（記者王涵平攝）

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，台南市長黃偉哲及地方各界前往參拜。（記者王涵平攝）

    國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今登場，觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，台南市長黃偉哲及地方各界前往參拜。（記者王涵平攝）

