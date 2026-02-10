為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    球齡2年就站上全國舞台 視障按摩師陳柏毓帕拉保齡球奪季軍

    2026/02/10 08:23 記者洪瑞琴／台南報導
    視障選手陳柏毓勇奪全國帕拉保齡球賽第3名。（陳柏毓提供）

    視障選手陳柏毓勇奪全國帕拉保齡球賽第3名。（陳柏毓提供）

    社團法人擁抱生命行善協會所支持的視障朋友陳柏毓，於2月7、8日參加中華帕拉林匹克總會舉辦的「115年全國會長盃帕拉保齡球錦標賽」，與全國8位好手同場較勁，最終脫穎而出，獲得第3名佳績。

    陳柏毓表示，目前球齡僅約兩年，仍有很大的進步空間，未來將持續努力、再接再厲。34歲的他是一名視障按摩師，平日熱愛體育活動。去年在擁抱生命行善協會支持部分訓練經費下，他每週在陪練員黃姿婷的陪同下進行自主訓練，持續累積實戰經驗。

    經過半年努力後，陳柏毓的技術與成績皆有明顯進步，因此決定報名參加2月份舉行的「115年全國會長盃帕拉保齡球錦標賽」，挑戰全國層級賽事。

    回顧比賽過程，陳柏毓指出，第1天比賽狀況不錯，暫居第1名；可惜第2天未能完全隨心所欲發揮，最終以第3名作收，多少有些可惜。不過，他也提到，這次比賽的平均分數較上一次全國賽明顯提升，雖然第2天的臨場調整未達預期，但仍會從中吸取經驗，持續精進。

    擁抱生命行善協會理事長涂佳榮表示，陳柏毓努力突破身體限制，為自己的人生活出精彩的一頁，也鼓勵許多在困境中掙扎的人。涂佳榮指出，難能可貴的是，陳柏毓於2024年成為志工，運用自身按摩專業服務人群，並擔任台南市志願服務推廣中心「按摩不求人」課程講師，充分展現樂觀向上、回饋社會的精神。

