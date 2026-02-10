宜蘭鐵路高架化配合款有變數？地方憂恐需近百億元

行政院長卓榮泰8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，預告農曆春節前拍板。（行政院提供）

行政院長卓榮泰8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，預告農曆春節前拍板，但外傳中央原同意的57.55億元地方配合款有變數，恐暴增至近百億元，面對經費極大差異，宜蘭縣政府重申，目前仍依去年與行政院的協商結論辦理，均有會議記錄。

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」總經費501.54億元，去年12月9日行政院召開綜合規劃研商會議，中央各部會與縣府就地方財政負擔進行協商，最後朝將地方配合款，由原須負擔的105.58億元調降至57.55億元，取得重大共識。

請繼續往下閱讀...

消息傳回地方，各界樂見其成，縣府還發布新聞稿，感謝行政院同意縣府請求配合款調降至57.55億元，將可減輕財政壓力，確保其他縣政推動不受影響，並認為高架計畫「已見曙光」，會全力配合後續行政程序。

不過卓揆8日視察宜蘭時，對於中央與地方協商共識中的57.55億元地方配合款隻字未提，僅表示經費分擔機制「須兼顧全國一致性標準！」此話一出，引發外界存疑，認為配合款恐有變數。

據了解，行政院去年底同意維持中央補助非自償經費86％（地方負擔14％，約57.55億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元待高架完工後再逐年償還中央等機制，但最新進展，專案協商的內容恐生變，配合款一夕間暴增至近百億元。

面對配合款恐增加傳聞。縣府回應，目前仍照中央去年12月9日的協商結論辦理，行政院裁示宜蘭縣配合款負擔方式，免除地方負擔用地及基地取得費用，將比照嘉義市區鐵路高架化，自償性部分則是比照桃園鐵路地下化等前例，讓地方財政有更合理的負擔依據，相關裁示均有會議紀錄。

行政院長卓榮泰8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」。（行政院提供）

行政院原同意「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」57.55億元地方配合款外傳有變數，恐暴增至近百億元。（行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法