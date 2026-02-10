除夕夜季風恐增強！ 吳德榮：初三轉晴朗穩定、回暖如春

氣象專家吳德榮指出，春節假期迎風面多受東北季風影響，直到初三各地才恢復晴朗穩定並回暖。（資料照）

中央氣象署預報，今天（10日）白天起各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地轉晴、日夜溫差大，明天（11日）中午起北部氣溫再降、部分地區有雨；春節假期迎風面多受東北季風影響，直至「初三」（19日）各地才恢復晴朗穩定並回暖。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫回升，日夜溫差大，明天清晨仍應注意輻射冷卻低溫。

明天下午起，另一小股東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增多，北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台灣轉涼。

吳德榮說，週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨、機率亦逐漸降低。週五（13日）起至「小年夜」（15日）各地晴朗穩定、回暖如春，適合年節前掃除，但因輻射冷卻仍應注意日夜溫差相當大。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微，仍為晴時多雲；「初一」（17日）至「初二」（18日）東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷，其他地區仍為晴時多雲；「初三」東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

吳德榮補充，「初一」起屬短波活動、變化快速，各國預報模式皆不斷調整，且非常不一致，模擬不確定性大應持續觀察。

