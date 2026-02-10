為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中水湳轉運中心已拿到使用執照 往6月啟用邁進

    2026/02/10 06:39 記者蘇金鳳／台中報導
    水湳轉運中心已取得使用執照，將進入驗收期。（記者蘇金鳳攝）

    因為台中國際會展中心及綠美圖營運，附近的車流量大增，而水湳轉運中心何時完工相當重要，交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心已拿到使用執照，現在將展開驗收，並且同步進行招商及內裝的工程，往6月啟用邁進，一旦完工，不管是汽車、機車、自行車都可停放，還有全台首創膠囊式司機休息室。

    水湳轉運中心，以「北極星」為設計主題 ，只要經過台74號快速道路及中清路，就可看到此一特殊建物，水湳轉運中心位於國道1號、74號快速道路間，是台中市非常重要的轉運中心，一旦完工，要到綠美圖、會展中心的外縣市民眾，若是搭國道客運不用進入市區，就可到從水湳轉運中心下車到達台中國際會展中心、綠美圖、中央公園及台中流行影音中心。

    水湳轉運中心規劃為地上4層、地下3層，地上一層為市區公車月台，共12席，地上2層及3層是國道客運月台，地上4層為辦公空間及店鋪，地下停車場為汽車格有614席，還有機車格1253席、自行車604席。

    目前水湳轉運中心拿到使用執照，交通局將展開驗收，同時進行招商對轉運中心內部的裝修，葉昭甫表示，會在上半年前啟用。

