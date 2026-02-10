為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高捷運量3指標前段班車站出爐 「這一站」全上榜

    2026/02/10 00:13 記者王榮祥／高雄報導
    高捷R11高雄車站站，在三項運量指標前段班名單中都有一席。（記者王榮祥攝）

    高捷R11高雄車站站，在三項運量指標前段班名單中都有一席。（記者王榮祥攝）

    高雄捷運去年每日平均運量逾19.5萬人次創紀錄！高捷整理各車站日均運量、成長率與成長量3項指標的前段班，R11高雄車站站在3組前段班中、全都榜上有名。

    高捷現有紅、橘兩路線（十字形），營運長度約44公里，共有38站（O5、R10交會，美麗島站），去年全年度日均運量創下19.5萬人次歷史新高。

    高捷進一步彙整各車站運量情況，並以日均運量、日均運量成長率、日均運量實際成長量為指標，整理出各指標的前5名。

    日均運量前五名依序為R16左營、R11高雄車站、R14巨蛋、R8三多商圈、O5R10美麗島；日均運量成長率前五名依序為R18油廠國小、R20後勁、R4高雄國際機場、R15生態園區、R11高雄車站；日均運量實際成長（量）前五名依序為R11高雄車站、R16左營、R14巨蛋、R18油廠國小、R8三多商圈，其中高雄車站站是三項指標中，唯一一站全上榜。

    高捷分析，高雄車站站與台鐵高雄車站共構，台鐵高雄車站原本就是市區交通樞紐、其話題性與休憩空間持續強化，加上高捷動漫街不斷擴大與累積人氣，促使R11高雄車站站在運量各方表現均相對突出。

    此外，三大指標所有上榜的車站，除了與R10交會的O5美麗島站在橘線，其他都位於紅線上，且都跟大眾運輸轉乘、商圈發展、台積電高雄廠有關。

    高捷指出，R11高雄車站站周邊正進行大都更，未來還有高鐵加入，看好其運量表現還會繼續上升，值得期待。

    高捷R11高雄車站站的動漫街不斷擴大，間接提升運量。（記者王榮祥攝）

    高捷R11高雄車站站的動漫街不斷擴大，間接提升運量。（記者王榮祥攝）

    高捷R11高雄車站站與台鐵高雄車站共構。圖為台鐵高雄車站地下圓形廣場。（記者王榮祥攝）

    高捷R11高雄車站站與台鐵高雄車站共構。圖為台鐵高雄車站地下圓形廣場。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播