高捷運量3指標前段班車站出爐 「這一站」全上榜

高捷R11高雄車站站，在三項運量指標前段班名單中都有一席。（記者王榮祥攝）

高雄捷運去年每日平均運量逾19.5萬人次創紀錄！高捷整理各車站日均運量、成長率與成長量3項指標的前段班，R11高雄車站站在3組前段班中、全都榜上有名。

高捷現有紅、橘兩路線（十字形），營運長度約44公里，共有38站（O5、R10交會，美麗島站），去年全年度日均運量創下19.5萬人次歷史新高。

請繼續往下閱讀...

高捷進一步彙整各車站運量情況，並以日均運量、日均運量成長率、日均運量實際成長量為指標，整理出各指標的前5名。

日均運量前五名依序為R16左營、R11高雄車站、R14巨蛋、R8三多商圈、O5R10美麗島；日均運量成長率前五名依序為R18油廠國小、R20後勁、R4高雄國際機場、R15生態園區、R11高雄車站；日均運量實際成長（量）前五名依序為R11高雄車站、R16左營、R14巨蛋、R18油廠國小、R8三多商圈，其中高雄車站站是三項指標中，唯一一站全上榜。

高捷分析，高雄車站站與台鐵高雄車站共構，台鐵高雄車站原本就是市區交通樞紐、其話題性與休憩空間持續強化，加上高捷動漫街不斷擴大與累積人氣，促使R11高雄車站站在運量各方表現均相對突出。

此外，三大指標所有上榜的車站，除了與R10交會的O5美麗島站在橘線，其他都位於紅線上，且都跟大眾運輸轉乘、商圈發展、台積電高雄廠有關。

高捷指出，R11高雄車站站周邊正進行大都更，未來還有高鐵加入，看好其運量表現還會繼續上升，值得期待。

高捷R11高雄車站站的動漫街不斷擴大，間接提升運量。（記者王榮祥攝）

高捷R11高雄車站站與台鐵高雄車站共構。圖為台鐵高雄車站地下圓形廣場。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法