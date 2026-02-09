冷吱吱！今夜明晨14縣市低溫特報 恐跌破10度

中央氣象署今晚表示，今（9）晚至明（10）晨，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

中央氣象署今晚發布低溫特報，受輻射冷卻影響，今（9）日晚至明（10）日晨，局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署針對14縣市發布低溫特報，亮低溫黃色燈號。

氣象署晚間10點53分發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號），請注意。

請繼續往下閱讀...

氣象署也於晚間10點55分發布長浪即時訊息表示，今（9）日晚至明（10）日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，目前花蓮已觀測到1.6米左右的浪高，請注意安全。

氣象署提醒，寒流來襲務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署今晚表示，今（9）日晚至明（10）日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法