張善政妻子攜手中華Fun心關懷公益協會 赴愛鄰舍基金會送暖

桃園市長張善政的妻子張琦雅（右二）攜手中華Fun心關懷公益協會前往愛鄰舍基金會致贈年節禮物。（愛鄰舍基金會提供）

農曆春節將至，桃園市長張善政的妻子張琦雅今（9）日傍晚攜手中華Fun心關懷公益協會理事長陳玉君，以「除夕老公公禮物計畫─傳愛送禮活動」方式前往設於桃園市中壢區的財團法人桃園市基督教愛鄰舍基金會，致贈年節禮物，包括春節加菜金與實用的文具、禮物給基金會服務的「脆弱家庭」兒少，提前送上新春祝福與溫暖關懷。

張琦雅表示，「在愛鄰舍看到孩子們笑容洋溢，很感動老師們對孩子們的付出與照顧，讓他們在基金會，有一個這麼溫暖的家，他們都是我們桃園的孩子，我們一起照顧，一個都不能少！」她很感謝愛鄰舍基金會長期關懷兒少已有23年，專注於孩子的教育與生命陪伴，持續站在社會最需要的角落，主動尋回並穩穩接住身處困境「脆弱家庭」的生命。

尤其，基金會重視「黃金陪伴十年」，深信5至15歲是翻轉生命的關鍵窗口，透過「全人深度陪伴關懷」模式，在孩子生命破碎前即時介入，補足家庭功能缺口，重建孩子的安全感與自信心。

愛鄰舍基金會主任楊于萱也說，盼望社會能夠一起重視兒少的品格教育，讓我們心手相連，接住每一個需要協助的弱勢心靈！

