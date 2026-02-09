為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百年力里圳部落生命之水 春日改造親水公園迎「走春」

    2026/02/09 23:21 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣春日鄉公所改造深化鄉內遊憩景點，將原本力里溪伏流水圳公園大改造親水設施，趕在年前開放。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣春日鄉公所改造深化鄉內遊憩景點，將原本力里溪伏流水圳公園大改造親水設施，趕在年前開放。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣春日鄉公所改造深化鄉內遊憩景點，將原本力里溪伏流水圳公園大改造親水設施，趕在年前開放，吸引不少鄉親上門泡腳，鄉公所邀請民眾前來屏東走春時，可以前來走走，徜徉在屏東百年伏流水圳川流不息的人文與水利智慧中。

    屏東林邊溪及支流的2座伏流水圳分別為來義鄉二峰圳及春日鄉力里圳，皆早在1世紀前就建造，二峰圳豐水期水量20萬噸，力里圳可達10萬噸，以自然重力過濾取水，在百年前就有零碳、低耗能的取水工程，建造者鳥居信平的智慧令人敬佩。

    二峰圳及力里圳從興建到後續使用及維護，與在地原住民生活息息相關，更助屏東平原度過數度大旱，力里圳的進水塔也經屏東縣政府提報登錄歷史建築，感念鳥居信平奉獻，2017年前鄉長柯自強發起象徵山森源頭山泉川流不息的「森沇盟約」，並設計鳥居信平銅像，還請來鳥居信平之孫鳥居徹揭幕；後續鄉長沈秋花持續深化，透過立委伍麗華爭取觀光署預算，改造公園新增親水設施，數十公尺的水道，民眾可以前來親水泡腳。

    現為原民會產業計畫專業人員的柯自強，受公所之邀為親水公園「開箱導覽」，他指出，二峰圳及力里圳雖系出同門，但明渠部分卻截然不同，二峰圳部落內的主圳段設計側向溢流堰成為最佳戲水場所，力里圳則未設計溢流堰，後續以護欄保護明渠。

    他說，親水公園下方處為當時所設計的虹吸暗渠隧道，親水公園抽取伏流水使用也揭開以往神秘面紗，也讓大眾更了解力里圳是較二峰圳更為領先的設計，也藉此向大眾傳頌力里圳百年來是供給部落民生及灌溉的生命之水。

    伍麗華表示，協助屏縣府及春日鄉公所爭取獲觀光署核定2500萬元，盼親水設施可串連浸水營古道及日治時期碉堡、伏流水圳取水塔、引水渡槽等打造成旅遊路線，讓大家一睹古蹟原鄉的風采。柯自強指出，面對全球淨零減碳新趨勢，部落綠色旅遊經濟是很大的市場需求，將持續推動綠色旅遊場域認證及綠領人才培育。

    鄉公所則強調，在年假前開幕，就是希望能將力里伏流水圳百年來照料春日鄉親的偉大工程之美向所有人分享，每日開放時間為上午8點至下午5點，邀請民眾走春時前來體驗百年伏流水的記憶以及長年來族人護溪的溫柔與文化。

    春日鄉長沈秋花透過立委伍麗華爭取觀光署預算，改造公園新增親水設施。（記者陳彥廷攝）

    春日鄉長沈秋花透過立委伍麗華爭取觀光署預算，改造公園新增親水設施。（記者陳彥廷攝）

    力里圳親水公園每日開放時間為上午8點至下午5點，邀請民眾走春時前來體驗百年伏流水的記憶，以及長年來族人護溪的溫柔與文化。（記者陳彥廷攝）

    力里圳親水公園每日開放時間為上午8點至下午5點，邀請民眾走春時前來體驗百年伏流水的記憶，以及長年來族人護溪的溫柔與文化。（記者陳彥廷攝）

