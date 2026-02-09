為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2女力圓夢！桃園青年創生基地「緒咖啡」開幕

    2026/02/09 22:54 記者李容萍／桃園報導
    從事食農教育老師鍾雪珍（左）、園藝治療師何瑀萱（右）投入創生基地成立緒咖啡圓夢。（記者李容萍攝）

    從事食農教育老師鍾雪珍（左）、園藝治療師何瑀萱（右）投入創生基地成立緒咖啡圓夢。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今（9）起進駐揭牌，青年局長侯佳齡稱許從事食農教育老師鍾雪珍、園藝治療師何瑀萱2位女力勇敢進駐地方創生基地，經營咖啡店及開發食農教育場域活動，踏出年輕人圓夢第一步，在試營運期間辦過小小咖啡師體驗活動受親子好評。

    「緒咖啡 She Coffee」由「青年投入永續發展行動計畫」團隊「桃氣的青農週記」鍾雪珍，攜手何瑀萱共同營運，將農事及園藝活動理想融入實體餐飲經營，嚴選新屋蘭園養蜂場蜂蜜、觀音林家古厝大花咸豐草與蓮荷香草茶，以及愛種菜樂農號的咸豐草茶等食材，讓民眾在喝飲料時自然認識產地風景，感受地方創生的溫度。

    鍾雪珍表示，從農事活動體驗轉到餐飲商業經營，感謝青年局和青農協助一路前進，加入地方創生團隊營運餐飲商業初心，是為因應極端季節，氣候的變化，希望邀約喜歡食農教育和園藝療癒活動的朋友，從戶外場域走到室內更多生活體驗；何瑀萱也說，兩人希望經由以往經驗，帶動更多民眾來認識咖啡，藉由農事體驗和園藝治療活動，讓更多的社宅及市民來這裡品嘗咖啡、做體驗，讓工作忙碌之餘身心更多療癒，找回工作場域的動能。

    侯佳齡表示，「緒咖啡」2位女生從食農教育和園藝治療的地方創生的夥伴，走出來闖，進駐地方創生基地做自己的品牌，為自己圓夢，產品非常新鮮，都是2人自己種植或採購在地農產品，由在地農改場合作協助做茶、做咖啡及青年局輔導，希望讓地方創生團隊和場域驗證被看見，吸引更多年輕人加入文創或地方創生領域。

    中壢一號社會住宅位於中壢區中山東路四段、龍文街口，提供957戶社宅，2022年11月起租入住，為桃園規模最大社宅，配有店鋪、親子館、公立托嬰中心、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、青創中心、幼兒園及市民活動中心。

    桃園市青年局長侯佳齡（前中）等人為2女力成立緒咖啡開幕加油、祝福。（記者李容萍攝）

    桃園市青年局長侯佳齡（前中）等人為2女力成立緒咖啡開幕加油、祝福。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今揭牌。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播