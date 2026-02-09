2女力圓夢！桃園青年創生基地「緒咖啡」開幕

從事食農教育老師鍾雪珍（左）、園藝治療師何瑀萱（右）投入創生基地成立緒咖啡圓夢。（記者李容萍攝）

桃園市府青年事務局扶植地方創生團隊，「緒咖啡 She Coffee」進駐「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」今（9）起進駐揭牌，青年局長侯佳齡稱許從事食農教育老師鍾雪珍、園藝治療師何瑀萱2位女力勇敢進駐地方創生基地，經營咖啡店及開發食農教育場域活動，踏出年輕人圓夢第一步，在試營運期間辦過小小咖啡師體驗活動受親子好評。

「緒咖啡 She Coffee」由「青年投入永續發展行動計畫」團隊「桃氣的青農週記」鍾雪珍，攜手何瑀萱共同營運，將農事及園藝活動理想融入實體餐飲經營，嚴選新屋蘭園養蜂場蜂蜜、觀音林家古厝大花咸豐草與蓮荷香草茶，以及愛種菜樂農號的咸豐草茶等食材，讓民眾在喝飲料時自然認識產地風景，感受地方創生的溫度。

鍾雪珍表示，從農事活動體驗轉到餐飲商業經營，感謝青年局和青農協助一路前進，加入地方創生團隊營運餐飲商業初心，是為因應極端季節，氣候的變化，希望邀約喜歡食農教育和園藝療癒活動的朋友，從戶外場域走到室內更多生活體驗；何瑀萱也說，兩人希望經由以往經驗，帶動更多民眾來認識咖啡，藉由農事體驗和園藝治療活動，讓更多的社宅及市民來這裡品嘗咖啡、做體驗，讓工作忙碌之餘身心更多療癒，找回工作場域的動能。

侯佳齡表示，「緒咖啡」2位女生從食農教育和園藝治療的地方創生的夥伴，走出來闖，進駐地方創生基地做自己的品牌，為自己圓夢，產品非常新鮮，都是2人自己種植或採購在地農產品，由在地農改場合作協助做茶、做咖啡及青年局輔導，希望讓地方創生團隊和場域驗證被看見，吸引更多年輕人加入文創或地方創生領域。

中壢一號社會住宅位於中壢區中山東路四段、龍文街口，提供957戶社宅，2022年11月起租入住，為桃園規模最大社宅，配有店鋪、親子館、公立托嬰中心、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、青創中心、幼兒園及市民活動中心。

桃園市青年局長侯佳齡（前中）等人為2女力成立緒咖啡開幕加油、祝福。（記者李容萍攝）

