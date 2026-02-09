週二氣溫回升中南部上看26度 週三冷空氣再襲轉涼

週二環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有零星的降雨。（資料照）

週二各地氣溫回升，不過早晚仍偏冷，預測低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫；臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區、北部山區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家預警，週三週四將有一波冷空氣南下。

溫度方面，各地氣溫持續回升，但早晚仍偏冷，預測低溫各地12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，夜間高山路面易結冰，行車用路及登山請注意安全，各地白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大，早出晚歸仍須適時增添衣物避免著涼。

離島天氣，澎湖晴時多雲，15至18度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲短暫雨，9至14度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，明天開始臺灣附近轉東南風到偏南風環境，各地為晴到多雲天氣，氣溫回升至20度以上，中南部可到25度左右。週三週四（11-12日）新一波冷空氣影響，高溫較週二（10日）略降至18–21度、低溫約13–15度，中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24–27度、低溫15–19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

紫外線指數方面，全臺皆為「中高量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週二各地白天高溫約22至26度，低溫12至16度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二全臺皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

