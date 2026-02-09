為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北年貨大街查到疑似中國走私香菇 農糧署：認明標章買正港台灣菇

    2026/02/09 21:07 記者楊媛婷／台北報導
    國產的台灣乾香菇菇傘表面都呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（至少1公分以上），有清香味。（農糧署提供）

    國產的台灣乾香菇菇傘表面都呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（至少1公分以上），有清香味。（農糧署提供）

    春節將屆，民眾可要留意不要花國產乾香菇的錢卻買到中國貨。農業部農糧署今（9日）與食藥署、北市府針對迪化街年貨大街抽查乾香菇，發現標為越南香菇或埔里香菇但實際可能是中國香菇5件，將送鑑定確認產地外，也提醒國人盡量選購有產銷履歷或有機友善標章的香菇。

    我國並未開放中國乾香菇輸入，但中國的乾香菇常透過走私路徑流入我國市面，甚至混充我國生產的香菇販售，今跨部會在迪化街展開抽查，經查核4家，發現有5件疑似中國乾香菇的貨品。農糧署表示，目前已開發針對香菇的外觀性狀及「成分分析」檢測等技術，並蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地之參考，防堵中國香菇混充進口，這些疑似中國乾香菇的產品將送驗，將針對標示不實的業者依食安法開罰。

    農糧署表示，國產的台灣乾香菇菇傘表面都呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（至少1公分以上），有清香味；中國乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味，部分為花菇，菇傘表面呈深裂紋。

    農糧署呼籲，國產香菇衛生安全有保障，請國人多選購產銷履歷、有機標章及台灣香菇標章的國產香菇產品。

    中國乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。（農糧署提供）

    中國乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。（農糧署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播