台北年貨大街查到疑似中國走私香菇 農糧署：認明標章買正港台灣菇

國產的台灣乾香菇菇傘表面都呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（至少1公分以上），有清香味。（農糧署提供）

春節將屆，民眾可要留意不要花國產乾香菇的錢卻買到中國貨。農業部農糧署今（9日）與食藥署、北市府針對迪化街年貨大街抽查乾香菇，發現標為越南香菇或埔里香菇但實際可能是中國香菇5件，將送鑑定確認產地外，也提醒國人盡量選購有產銷履歷或有機友善標章的香菇。

我國並未開放中國乾香菇輸入，但中國的乾香菇常透過走私路徑流入我國市面，甚至混充我國生產的香菇販售，今跨部會在迪化街展開抽查，經查核4家，發現有5件疑似中國乾香菇的貨品。農糧署表示，目前已開發針對香菇的外觀性狀及「成分分析」檢測等技術，並蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地之參考，防堵中國香菇混充進口，這些疑似中國乾香菇的產品將送驗，將針對標示不實的業者依食安法開罰。

農糧署表示，國產的台灣乾香菇菇傘表面都呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（至少1公分以上），有清香味；中國乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味，部分為花菇，菇傘表面呈深裂紋。

農糧署呼籲，國產香菇衛生安全有保障，請國人多選購產銷履歷、有機標章及台灣香菇標章的國產香菇產品。

中國乾香菇菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。（農糧署提供）

