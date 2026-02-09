「臭屁蟲」天冷休眠滅蟲趁現在 彰化荔枝椿象藥劑免費領用

天氣很冷，俗稱「臭屁蟲」的荔枝樁象進入休眠期，正是化學噴藥防治的好時機。（縣府提供）

天氣冷颼颼，冷到讓人體感溫度低於10度，也讓荔枝龍眼等果樹害蟲的荔枝椿象（俗稱「臭屁蟲」）進入休眠期，這時正是噴藥防治的好時機，彰化縣政府從今天（9日）開始到3月20日展開化學防治計畫，準備防治藥劑供農友免費領用，希望在春季繁殖高峰前，先把族群數降低。

縣府農業處指出，過年期間天氣偏冷，荔枝椿象活動力低，隨著農曆年後氣溫回升，害蟲將陸續甦醒並進入活躍期；即使整體蟲害密度已下降，但部分廢耕果園仍藏有不少越冬成蟲，一旦未及時處理，恐轉而危害鄰近荔枝、龍眼果園。農業處強調，春季正是防治黃金期，此時成蟲尚未產卵、對藥劑耐受度低，防治效果最好。

因《財政收支劃分法》修法影響，中央自今（2026）年起停止補助每公頃2000元的化學防治藥劑費用，為避免防治出現空窗，縣府自行編列預算採購防治藥劑，與中彰投雲地區同步防治，確保防治工作不中斷。

農業處表示，荔枝椿象主要危害荔枝、龍眼，其刺吸植物枝梢與花穗，造成落花、落果，近年透過跨縣市聯合防治，成效明顯。去（2025）年防治率已達97.2%，族群數較前（2024）年下降87.8%。為延續成果，今年持續投入資源，配合2月9日至3月20日的共同防治期。

縣府也提醒，凡實際種植荔枝或龍眼的農友，可持土地登記謄本，到所在地農會或鄉鎮市公所，免費領取核准防治藥劑「20%亞滅培水溶性粉劑」，同時呼籲農友務必在共同防治期間內完成施藥，並注意荔枝、龍眼為重要蜜源作物，開花前10天應停止施藥，避免影響蜜蜂授粉，兼顧農業生產與生態保護。

